Sansan、営業リストを自動作成する「AI企業リストメーカー」を実装

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、ビジネスデータベース「Sansan」において、AIエージェントが自然言語の指示をもとにターゲット企業のリストを自動生成する「AI企業リストメーカー」機能の提供を開始しました。

本機能は、アプローチしたい企業の条件（業種・所在地・従業員数・キーワードなど）を自然言語で入力するだけで、Sansanが保有する240万件以上の企業情報およびウェブ上の公開情報をもとに、AIが条件に合致する候補企業を自動で抽出しリスト化するものです。業種の細かい絞り込みや、創業年、キーワード、接点の有無といった複合条件にも対応しており、営業担当者が新規顧客開拓のためのリスト作成に費やしていた時間と手間を大幅に削減します。なお、本機能は特許を出願中です。

■提供の背景

労働力人口の減少や市場環境の変化が進む中、限られた人員でいかに新規顧客を開拓するかが、企業における重要な課題となっています。一方で、新規開拓のための営業リストを作成する際には、営業担当者がウェブ検索や外部サービスなど複数の情報源を横断しながら企業情報を収集し、自社との接点の有無を確認した上で、手作業でリスト化する必要がありました。そのため、多くの時間と手間がかかるだけでなく、情報源ごとにデータの粒度や更新状況にばらつきが生じるといった課題もありました。

Sansanでは、こうした課題を解決するために、保有する240万件以上の企業情報を活用し、業種や従業員数、所在地などの条件を指定して企業を抽出し、リストを作成できる機能を提供してきました（※1）。

今回、AIを活用することで、「製造業」といった大分類だけでなく、「自動車部品メーカー」「電子部品製造業」といった特定分野の企業の絞り込みや、例えば「創業50周年を迎える企業」「直近で新拠点を開設した企業」「生成AIの活用に取り組んでいる企業」など、より細かな条件でターゲット企業を選定できる新機能を開発しました。

■本機能の概要

「AI企業リストメーカー」は、営業担当者が画面上で「創業50周年を迎える自動車部品メーカー」といった条件を文章で入力するだけで、Sansanに搭載された240万件以上の企業情報とウェブ上の公開情報をAIエージェントが横断的に参照し、条件に合致する候補企業のリストを生成する機能です。

特許出願中である当社独自のロジックにより、従来のリスト作成機能では難しかった、業種の細かな分類や創業年、事業内容などを組み合わせた条件での企業抽出にも対応しており、営業担当者は目的に応じたターゲット企業リストを簡単に作成できます。

さらに、Sansanに蓄積された名刺交換履歴を照合し、抽出した企業ごとに自社との接点の有無を可視化します。これにより、未接点企業のみを抽出した新規開拓向けのターゲットリストをSansan上で即座に作成することも可能です。また、既存顧客との取引拡大や深耕を目的としたリスト作成にも活用できます。

AI企業リストメーカーの利用画面（イメージ）

本機能により、これまで複数のツールや手作業で行っていた企業リスト作成から接点確認までの工程を、Sansan上で完結できるようになります。営業担当者はリスト作成にかかる手間を削減し、より戦略的なアプローチをスピーディーに実行できるようになります。

なお本機能は、AIを含む最新技術を活用した機能群「Sansan Labs」の一機能として提供します（※2）。

※1：Sansan株式会社「Sansan、240万件超の企業情報をダウンロード可能に」（2026年4月14日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0414.html

※2：Sansan Labs は実験的な機能をトライアルする場であり、ここにある機能は変更・中断・提供中止される可能性があります。またデータの正確性・可用性・完全性・特定目的の適合性を保証するものではありません。

（以上）

■名刺管理から、収益を最大化する「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えたビジネスデータベースです。名刺やメールといった接点から得られる情報を正確にデータ化し、全社で共有できるデータベースを構築します。あらかじめ搭載している240万件以上の企業情報や商談をはじめとする営業活動の情報も一元管理できるようにすることで、これまで気付けなかったビジネス機会を最大化し、売上の拡大を後押しします。また、名刺関連の業務や商談準備を効率化することで、社員一人ひとりの生産性を高め、コストの削減も可能にします。

https://jp.sansan.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/