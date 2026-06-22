とにかく明るい安村さん出演！「クラフトボス 世界のTEA」新WEB-CM公開。「気分だけでもバケーション」を合言葉に、しんどい6月を明るく乗り切る！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、２０２５年に発売して以来ご好評いただいている「クラフトボス 世界のＴＥＡ」シリーズの新キャンペーンとして、とにかく明るい安村さんを起用し、「気分だけでもバケーション」キャンペーンを開始します。夏ならではのモヤモヤを抱えながら働く人たちに向けて、「気分だけでもバケーション」を合言葉に、世界のＴＥＡでリフレッシュ気分を味わっていただくキャンペーンです。その第１弾として、新ＷＥＢ-ＣＭ「日本の６月なんとかして」篇を、６月２２日（月）から公開します。

本ＷＥＢ-ＣＭには、４人の会社員に扮した、とにかく明るい安村さんが登場。ジメジメしてしんどいうえに、祝日が１日もない日本の６月に、「クラフトボス世界のＴＥＡ」を飲んで「気分だけでもバケーション」を味わうストーリーを通じて、同シリーズの明るい世界観や楽しさを描いています。また、撮影中も、“とにかく明るい”安村さんを収めたメイキング動画も公開します。

「クラフトボス 世界のＴＥＡ」は、世界のさまざまな国や地域のティーから着想を得て独自にアレンジしたティーシリーズです。発売から２年目を迎え、世界の「働く現場」で実際に飲まれているティーに着想を得て、日本の働く人の気分転換や活力チャージに寄り添う味わいにアレンジした、新たなラインアップを展開しています。今回、そんな本シリーズの魅力を多くの方に知っていただくため、世界的なオーディション番組でも話題になった、とにかく明るい安村さんを新ＷＥＢ-ＣＭに起用しました。

〈新ＷＥＢ-ＣＭについて〉

■ストーリー

梅雨のせいでエレベーターの中が蒸し暑い、服の生乾き臭が気になる、湿気で髪の毛が整わない、さらには祝日もゼロ……。

そんなしんどい６月に、先輩社員や女性社員など、１人４役の会社員を演じるとにかく明るい安村さんが、「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を飲んだ瞬間に海外へワープし、「気分だけでもバケーション」を味わうストーリーを描いています。

上半身は白いスーツ、下半身は海パンという「気分だけでもバケーション」を体現した、シュールでありながら開放感あふれるとにかく明るい安村さんの変身シーンにも、ぜひご注目ください。

■撮影エピソード

監督も思わず爆笑してしまうほど、安村さんのアドリブ炸裂の演じ分けに、現場は終始笑いに包まれました。今回、先輩社員や女性社員など、さまざまなキャラクターの演じ分けに挑んだとにかく明るい安村さん。それぞれの衣装ごとに、とにかく明るい安村さんらしさを残しつつ、どの役柄にも絶妙にハマっている姿を披露し、現場からは何度も笑い声が漏れていました。

撮影では終始、とにかく明るい安村さんの芸人魂が炸裂し、台本にないキレのあるアドリブが連発。そのあまりの面白さに監督が思わず爆笑してしまう一幕もありました。カットがかかるたびに大きな笑いが起きた、現場の雰囲気がそのまま伝わる新ＷＥＢ-ＣＭにぜひご注目ください。

■新ＷＥＢ-ＣＭ概要

・タイトル：「日本の６月なんとかして」篇

・出演者：とにかく明るい安村

・公開期間：２０２６年６月２２日（月）１０：００～

・公開ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=7ZLHUB6x364

・メイキング動画ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=pbhaWDg8fow

〈京急線品川駅 屋外広告について〉

「さぁ、悠久のインドへひとっくち！」「一生の夏の思い出を、この１本で」などのキャッチコピーが入った、旅行代理店風デザインの屋外広告を京急線品川駅に掲出します。

■掲出内容：「品川スーパーボード」屋外広告

■掲出期間：２０２６年６月２２日（月）～７月５日（日）

■場所：京急線品川駅（東京・港区）

※本件に関して、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※改札内に入るには駅入場券が必要です。

〈新商品「クラフトボス 世界のＴＥＡ 香港式ミルクティー」について〉

ブレンド素材：紅茶（アッサム茶葉）、ミルク、深煎りエスプレッソ（ブラジル産）

特長：香港で人気の鴛鴦茶（えんおうちゃ）からヒントを得た、コーヒーと紅茶を組み合わせた、新しいミルクティーです。ミルクに合うアッサム茶葉と、独自のアロマ抽出製法により、厚みのある紅茶の味わいを実現しました。また、コーヒーには、ブラジル産の豆を使用した深煎りのエスプレッソを使用。紅茶・コーヒー・ミルクの黄金バランスを追求し、ほどよい刺激と癒しを両立しました。

パッケージでは、タイルデザインを背景にあしらい、香港にあるカフェのレトロモダンな世界観を表現しました。また、ミルクティーには珍しい、ダークな液色で、新感覚なミルクティーであることが一目で分かるよう工夫しました。

■出演者プロフィール

とにかく明るい安村

１９８２年３月１５日生まれ、北海道出身。

ＮＳＣ東京校を経て２００１年４月にデビュー。２０１５年に全裸ポーズのネタでブレイクし、「安心してください、はいてますよ！」は「ユーキャン新語・流行語大賞」で大賞を受賞。２０２３年に世界的オーディション番組である、イギリス版「ゴッドタレント」に出演し、決勝に進出。「I'm wearing pants!」というキャッチーな言葉で世界のTONYとして名を轟かせる。現在はテレビ・ラジオ・イベントで多忙な日々を過ごす一方で、世界各国のフェスティバルでコメディショーに出演している。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

クラフトボス 世界のＴＥＡ 香港式ミルクティー

６００mlペットボトル・２０５円・２４本・６月２３日（火）

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス 世界のＴＥＡ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/craftboss/tea/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上