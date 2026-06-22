焼鳥屋「鳥貴族」、熊本県内2店舗目となる新市街店7月15日にオープン

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：青木繁則）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、熊本県内で2店舗目となる、新市街店（運営元：株式会社ウィン）を7月15日（水）にオープンいたします。本店舗では、熊本県1店舗目の熊本下通店より徒歩5分の近隣エリアに出店することで、混雑緩和を目指します。

■店舗概要

店舗名：鳥貴族 新市街店

所在地：熊本県熊本市中央区 下通2丁目2番29号 メインプレイス下通２階

交通アクセス：熊本市電A系統 花畑町駅下車 徒歩3分

営業時間：月～金 16時～0時

土・日・祝 12時～0時

定休日：12/31、1/1

座席数：テーブル席60席、カウンター席6席

オープン日：2026年7月15日（水）16時～

運営：株式会社ウィン

店舗ページ：https://map.torikizoku.co.jp/detail/831/

「鳥貴族」について

税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国684店舗を展開。（2026年5月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）

＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞

事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長 青木 繁則