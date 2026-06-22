累計100万部の大人気学習ドリル「ドラゴンドリル」シリーズから誕生した知育シールブック『脳が育つ！　ドラゴンふっかつシールパズル』書影解禁＆予約受付中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月29日に『ドラゴンドリル シールズ 脳が育つ！ ドラゴンふっかつシールパズル』（2026年7月21日発売予定）の書影を解禁いたしました。現在、予約を受付中です。

累計発行部数100万部の大人気学習ドリル「ドラゴンドリル」シリーズから、4歳～小学生向けの知育シールパズルブックが誕生！ 石になったドラゴンを復活させるストーリーを楽しみながら、空間認識力、集中力、想像力、論理的思考力、継続力を自然に育むことができます。また、これらは将来の算数学習の土台にもなります。

▲数字の書かれた枠内に、同じ番号のシールを貼っていくことで、石化したドラゴンが姿を現します。パズルシールはさまざまな形状にカットされていて、図形を認識し、指先を使って貼る作業が、非認知能力を育むきっかけになります。

【パズル以外の要素も盛りだくさん！】

１.ごほうびシールでやる気が持続！

▲番号に合わせてシールを貼っていくと、かっこいいドラゴンが完成します。

シールパズルを完成させるごとに、ごほうびシールをゲット！ 集める楽しさで、やる気もアップします。

２.ドラゴン図鑑としても楽しめる！

能力値や特徴、必殺技など、ドラゴンの情報が満載です。シールを貼り終えると、自分だけのドラゴン図鑑として楽しめます。

３.おまけシールも充実！

巻末には、本書に登場するキャラクターやドラゴンたちのおまけシールも付いています。

【監修：脳科学者・瀧靖之先生の言葉】

このシールブックに取り組むことは、「集中力」や「論理的思考力」、「空間認識力」、「想像力」、「継続力」といったさまざまな非認知能力を養うと考えられます。後半は難しくなりますが、ときに時間がかかったり、挫折感を味わったりすることも大切です。初めから完璧を目指さず、まずは楽しむことを意識することで、お子さまにとってかけがえのない体験となるでしょう。

［プロフィール：瀧靖之］

脳科学者。医師。医学博士。東北大学大学院医学系研究科博士課程修了。東北大学加齢医学研究所および東北メディカル・メガバンク機構で、脳のMRI画像を用いたデータベースを作成。脳の発達、加齢のメカニズムを明らかにする研究者として活躍する。読影や解析をした脳MRIは16万人以上。

［商品概要］

■『ドラゴンドリル シールズ 脳が育つ！ ドラゴンふっかつシールパズル』

監修：瀧靖之

絵：いの介、佐久間さのすけ、ショースケ、山村れぇ

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年7月21日

判型：230×230mm（ソフトカバー）／46ページ

ISBN：978-4-05-206370-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020637000(https://hon.gakken.jp/book/1020637000)

【本書のご予約・ご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063708(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063708)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18626055(https://books.rakuten.co.jp/rb/18626055)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206370-1(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206370-1)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開