黒い裏地はもう不要。近赤外線カット × 肌を明るく見せるレフ板効果を同時に実現した “次世代美容日傘”「XTGR（エクストギア）」6月22日（月）より予約開始

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、過酷化する気候環境から人々を守る新ブランド「XTGR（エクストギア）」をローンチします。



本ブランドより、紫外線だけでなく、肌トラブルの原因となる「近赤外線」をダブルカットし、顔まわりを明るく見せる「レフ板効果」を備えた機能性日傘「XTGR SUN UMBRELLA（エクストギア サンアンブレラ）」を、2026年6月22日（月）より先行予約販売します。また、ブランドミューズにはアーティスト・石井蘭さんが就任。ブランドの魅力を広く発信していきます。

開発背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12002/table/970_1_117e85d70b34db8086895e7b6c9322fa.jpg?v=202606220251 ]

近年、性別や世代を問わず、街中で日傘をさす人が増えています。しかし、その一方で「日傘をさしているのに、肌がジリジリと暑い」「日焼け対策を優先すると、傘の影で顔色が暗く沈んでしまう」といった、日傘にまつわる新たな悩みを実感する声も少なくありません。背景にあるのは、年々厳しさを増す気候環境です。それにともない日傘にも、従来の紫外線対策に加え、さらなる機能性が求められるようになっています。

XTGR SUN UMBRELLA（エクストギア サンアンブレラ）は、この課題を解決するために誕生しました。目指したのは、単なる道具を超えた「美容ギア」。圧倒的な防御機能と、表情を明るく映し出す美しさを両立し、変わりゆく環境下でも自信に満ちた自分らしさをサポートします。

次世代“美容日傘” 商品特長

【1】 紫外線と、肌にダメージを与える「近赤外線」をダブルで遮断

炎天下にいる時に感じるジリジリとした焼けるような暑さと、紫外線よりも深く肌にダメージを与え、肌トラブルの原因となる「近赤外線」に着目。近赤外線を吸収・カットするセラミック樹脂を練り込んだ繊維「NIROL(R)（ナイロール）」と、紫外線をカットする酸化チタンを練りこんだ繊維を組み合わせたハイブリッド生地「Trubeaute(R)（トゥルボーテ）」を採用しました。暑さや肌への光ダメージを大幅に軽減します。また、機能性成分が糸そのものに組み込まれているため、近赤外線・UVカット効果が持続する*1 のも特長です。



機能：紫外線カット率 99.9% *2/UPF50+/近赤外線遮蔽率 76.9%*2/遮熱率 50%*3/撥水度 5級*4

*1 生地メーカー調べ

*2 ヴォイドブラックの生地の測定値（一般財団法人カケンテストセンター調べ）

*3 サンドストーンの生地の測定値（一般財団法人ケケン試験認証センター調べ）

*4 一般財団法人ケケン試験認証センター調べ

【美容の新常識】紫外線よりも肌の奥へ届く「近赤外線」の脅威とは？

美容のための紫外線対策は一般的になりましたが、実は太陽光に含まれる割合は紫外線が約6％であるのに対し、近赤外線は約42％を占めています（※）。



近赤外線は紫外線よりも波長が長く、肌の奥深くまで届き、さらに「熱」を帯びているため、肌組織に直接ダメージを与え肌トラブルを引き起こす要因となります。これからの美肌づくりには、紫外線対策だけでなく「近赤外線対策」を取り入れることが重要です。



※出典：美肌を守る近赤外線カット素材「Trubeaute(R)」公式紹介ページ（https://nirol.jp/trubeaute/）より

【2】 顔映りをパッと明るく。美肌を引き立てる「レフ板効果」

繊維そのものに高い遮蔽機能を備えている生地を採用しているため、従来の日傘のように裏地に黒い生地などを貼る加工が必要ありません。この技術により、顔まわりに明るい色を採用することで「レフ板」のような役割を果たし、傘をさしたままでも顔色をパッと明るい印象に演出します。（※ヴォイドブラックを除く）

【3】全身を守るビッグサイズとストレスフリーな機能設計

荷物が多い日でも片手で操作できるワンタッチ自動開閉*1や、畳む手間を省き3秒で綺麗にまとまる形状記憶機能「クイックシャット(R)*2」を搭載。さらに、強風でも折れにくいグラスファイバー骨を採用し、使いやすさを徹底追求しました。また、Ultraは直径約98cmのビッグサイズ設計のため、性別問わず使いやすく、夏の強い日差しから全身をしっかりガードします。

*1 ウルトラモデルのみの機能 *2 ウルトラモデルのみ/クイックシャットは株式会社ウォーターフロントの登録商標です

ブランドミューズ 石井蘭さん

XTGRのミッション「気候に動じず、自信に満ちて過ごせるプロダクト」を体現する存在として、アーティストの石井蘭さんがブランドミューズに就任。彼女の持つストイックで「強くしなやかな女性像」を通じ、ブランドの世界観を発信します。

〈 石井蘭さんコメント 〉

この度、XTGRのブランドアンバサダーに就任しました。今回の撮影では、モードな衣装やドラマチックな光の演出がすごく新鮮で、これまでとは少し違う新しい自分に出会えたような気がして、とてもワクワクしました！ 年々暑さが厳しくなる中で、日傘は欠かせないアイテムだと感じています。XTGRは機能性だけでなく、日々のスタイルに合わせて楽しめるところも魅力です。皆さんもぜひ、XTGRと一緒に、暑い季節を心地よく、自分らしく楽しんでください！

〈 プロフィール 〉

2004年8月7日生まれ（21歳）。

類まれなダンススキルと、キュートからクールまで自在に表現できるコンセプト消化能力の高さが魅力。2023年にGirls²を卒業後、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演。同番組から誕生したガールズグループME:Iのメンバーとして活動し、2025年に同グループとしての活動を終了。

SNS：https://www.instagram.com/raniayoh/ (https://www.instagram.com/raniayoh/)

商品概要

■XTGR SUN UMBRELLA Ultra（エクストギア サンアンブレラ ウルトラ）

※晴雨兼用

ストレスフリーなワンタッチ自動開閉＆形状記憶機能搭載モデル。傘をたたむのが苦手な方におすすめ。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12002/table/970_2_e84f884b89848eebb0f3b55d0b8f9577.jpg?v=202606220251 ]

■XTGR SUN UMBRELLA Core（エクストギア サンアンブレラ コア）

※晴雨兼用

毎日持ち歩ける軽量・手動開閉モデル。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12002/table/970_3_ddffe588a27fe75aaa3fedce6cb44551.jpg?v=202606220251 ]

*1 ヴォイドブラックの生地の測定値（一般財団法人カケンテストセンター調べ）

*2 サンドストーンの生地の測定値（一般財団法人ケケン試験認証センター調べ）

◆I-ne公式noteでは、商品の開発秘話を紹介しています。

https://note.com/ine_pr/n/n6f2f02d99829

ブランドミューズ石井蘭さんのアドトラックが東京に登場！

【その日傘「近赤外線」まで防げてる？】XTGR × 石井蘭 発売記念キャンペーン

2026年7月11日（土）より、ブランドアンバサダー石井蘭さんのキービジュアルを採用したアドトラックが東京エリアを走行します。またこれを記念し、新商品が当たるSNSプレゼントキャンペーンを同時開催いたします。

【その日傘「近赤外線」まで防げてる？】XTGR × 石井蘭 発売記念キャンペーン

応募期間 ：2026年7月11日（土）0:00～7月17日（金）23:59

走行エリア予定：渋谷、新宿、原宿エリアほか

プレゼント ：抽選で10名様に「XTGR SUN UMBRELLA Ultra（ウルトラ）」をプレゼント

（※当選後、お好きなカラーをお選びいただけます）



◆応募方法：

１.都内を走行するXTGRアドトラックの写真を撮影

２.指定ハッシュタグ「#石井蘭」「#エクストギア」をつけて、ご自身のアカウントを公開した上で、SNS（XまたはInstagram）にトラックの写真を投稿

※アドトラックを撮影いただく際は、周囲の交通状況に十分ご配慮いただき、安全な場所から撮影・投稿を行っていただきますようお願いいたします

XTGR

HP：https://xtgr.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/xtgr_official/ (https://www.instagram.com/xtgr_official/)

X：https://x.com/XTGR_official (https://x.com/XTGR_official)