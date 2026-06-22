【ノボテル奈良】開業2周年記念感謝祭 第2弾　夏祭りをテーマにしたアニバーサリーブッフェとエグゼクティブラウンジのアップグレードを実施

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル奈良（所在地：奈良県奈良市）は、おかげさまで開業2周年を迎えます。開業以来、多くのお客様や地域の皆さまに支えられてきたことへの感謝を込め、「開業2周年記念感謝祭」を開催いたします。

第1弾として発表した夏休み体験プログラムに続き、第2弾では“食”をテーマに、1Fトラットリア・ポンテ奈良にて「夏祭り」をテーマにしたアニバーサリーブッフェの開催と、エグゼクティブラウンジのアップグレードを実施いたします。

本企画では、奈良県産食材や奈良の伝統食材を取り入れた料理に加え、夏祭りをイメージした遊び心あふれるメニューをご用意。さらに、エグゼクティブラウンジでは、シャンパーニュ「ローラン・ペリエ」のフリーフローや奈良県内の地酒ラインアップを期間限定で拡充し、より上質な滞在体験をご提供いたします。

「奈良らしさ」と「ホテルならではの体験価値」をテーマに、地域食材や地域文化を取り入れたノボテル奈良ならではの食体験とおもてなしをお届けいたします。

■ 奈良の食材と夏祭りの賑わいを表現したアニバーサリーブッフェメニュー

ブッフェでは、奈良県産食材を取り入れたメニューを多数ご用意いたします。

ライブキッチンでは、渡り蟹やオマール海老の旨味を活かしたパスタをご提供。奈良県産白味噌を隠し味に使用し、魚介の豊かな風味と奥深い味わいをお楽しみいただけます。

渡り蟹のリングイネ イメージスライダーバーガー イメージ

さらに、奈良県産小麦を使用した生地で焼き上げる和風ピザや、厳選牛のローストビーフ、奈良県のブランド豚「ばあく豚」を使用したとんかつなど、ホテルならではの多彩なメニューをご用意。週末ディナー限定では牛肉のステーキも登場し、2周年感謝祭にふさわしい特別なラインアップでお届けいたします。

奈良の魅力と夏祭りの賑わいを一皿ごとに感じていただける、この夏だけのブッフェをぜひご堪能ください

■ 夏祭り気分を彩る遊び心あふれるデザート

ばあく豚のとんかつ イメージローストビーフ イメージ海鮮ちらし寿司 イメージ明太子と餅のピザ イメージ

デザートコーナーでは、夏祭りをテーマにした見た目にも楽しいスイーツをご用意いたします。

たこ焼きをモチーフにしたシュークリームや、奈良で最も歴史のある酪農家「植村牧場」の牛乳を使用したパンナコッタなど、奈良らしさと遊び心を融合したメニューが並びます。定番のショートケーキをはじめ、お子さまから大人まで楽しめるスイーツを取り揃え、夏祭りのわくわく感を演出いたします。

お食事の締めくくりには、パティシエが丁寧に仕上げたデザートとともに、夏の思い出に残るひとときをお過ごしください。

■ 開業2周年を記念しエグゼクティブラウンジをアップグレード

夏祭り気分を楽しむタコ焼きシュークリーム イメージ苺のショートケーキ イメージローラン・ペリエを楽しむエグゼクティブラウンジ イメージエグゼクティブラウンジ フードメニュー イメージ

開業2周年記念感謝祭期間中、エグゼクティブラウンジのフードおよびドリンクメニューを特別仕様へアップグレードいたします。

カクテルタイムには、期間限定でシャンパーニュ「ローラン・ペリエ」のフリーフローをご提供するほか、奈良県内の酒蔵による地酒ラインアップも拡充。奈良ならではの魅力と上質なホテルステイを融合させた、特別なラウンジ体験をお届けいたします。

フードメニューには、ゴルゴンゾーラやミモレットを使用したキッシュをはじめ、魚介の三色テリーヌ、海老とアボカドのクロワッサンサンド、ムール貝のコンフィなど、シャンパーニュや日本酒とのペアリングを意識したメニューをご用意いたします。

また、奈良県産ブランド豚「ばあく豚」を使用したシグネチャーカレーや、オマール海老の旨味を活かしたアメリケーヌライスなど、お食事としてもご満足いただける温製メニューもラインアップいたします。

開業2周年を祝う期間限定の特別なラウンジで、シャンパーニュと奈良の美食が織りなす優雅なひとときをお過ごしください。

【開業2周年記念】泊まって当たる！2nd Anniversary Stay Planを販売

日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、期間限定の特別宿泊プラン「泊まって当たる！2nd Anniversary Stay Plan」をご用意いたしました。

この特別プランでご宿泊のお客様限定でご参加いただける豪華賞品が当たる抽選会をはじめ、2周年記念オリジナルギフトやレイトチェックアウト特典など、記念期間ならではの特別なホテルステイをお楽しみいただけます。

この機会にぜひ、ご家族やご友人、大切な方とともにノボテル奈良で思い出に残るひとときをお過ごしください。

詳細を見る :https://www.novotelnara.com/offers/%E3%80%90%E9%96%8B%E6%A5%AD2%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%80%91%E6%B3%8A%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8B%EF%BC%812nd-anniversary-stay-plan/?_gl=1*622ebn*_up*MQ..*_ga*MTEwNjMwNTYxMi4xNzgxODgzNTgw*_ga_VTQMMK2CFP*czE3ODE4ODM1NzkkbzEkZzEkdDE3ODE4ODM2NjckajU2JGwwJGgw*_ga_XRX5QGRZ0J*czE3ODE4ODM1NzkkbzEkZzEkdDE3ODE4ODM2NjckajU2JGwwJGgw

【トラットリア・ポンテ 奈良 開業2周年記念 夏祭りアニバーサリーブッフェ 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/976_1_7d20c8383d151c4c55f034ebc83e4019.jpg?v=202606220251 ]ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/trattoria-ponte-nara/reserve?menu_lists=6a365229dbe077289a713c27

■レストラン「トラットリア・ポンテ 奈良」概要

場所：ノボテル奈良 1F

営業時間：

朝食 6:30-10:00(9:00 L.O.)

ランチ 11:30-14:00(13:30 L.O.)

ディナー 17:00-21:30 (21:00 L.O.)

座席：122席

テーブル席、ソファ席、個室6席x2室含む

“スローフード”がコンセプトのレストラン「トラットリア・ポンテ 奈良」は、ピザ窯を備えた本格トラットリア。奈良の土地に根差した食材を多く活用した、本物嗜好でありながらシンプルなイタリア料理をご用意しております。デザインコンセプトを「Upside Down Garden」に据え、奈良の穏やかな自然を物語る内装に。木の温かみを感じられるレストランで、繊細に表現される新しい奈良の味をご堪能ください。



豊富なブッフェメニューはもちろん、こだわりのアラカルト料理も充実。気分やシーンに合わせて、イタリアンの多彩な味わいをお楽しみいただけます。 ※アラカルトメニューはディナーのみご提供しております。

■ノボテル奈良 施設概要

名称：ノボテル奈良

開業：2024年9月4日(水)

ホテル運営：アコー

所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

交通：

新大宮駅から徒歩8分

奈良駅からバスで10分／車で6分

客室数：264 室

付帯設備：

ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

公式HP :https://www.novotelnara.com/

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、60か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国以上で5,800を超えるホテルやリゾート、10,000を超えるレストラン＆バー、ウェルネス施設、フレキシブルワークスペースなどを提供する、世界をリードするホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のホテルブランド、さらにEnnismore（エ二スモア）と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたホスピタリティエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、地域社会への貢献、多様性と包括性を通じて、前向きな行動を推進することに焦点を当てています。アコーのミッションは、グループの理念「心を込めたケアで文化をつなぎ、責任あるホスピタリティの芸術を切り拓く」に反映されています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、CAC 40指数に採用されています。また、米国のユーロネクスト・パリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）および米国OTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細は、https://group.accor.com(https://group.accor.com)またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでご覧ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

ノボテル奈良 担当：佐久間 弘一

メール：Koichi.SAKUMA@accor.com TEL：0742-32-3020