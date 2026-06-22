2026年6月30日（火）AITalk(R) WebAPI/声の職人クラウド版多言語対応スタート

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、高品質音声合成エンジン「AITalk(R)」シリーズの月額制クラウドサービス「AITalk WebAPI」「AITalk 声の職人クラウド版」にて2026年6月30日（火）から多言語対応がスタートすることをお知らせします。2製品で使用する話者として、これまでの日本語話者に加え英語・韓国語・中国語の話者を選べるようになりました。海外展開中、または国内で外国籍の従業員教育を行う法人をはじめとして、高品質な日本語・多言語の読み上げが必要な幅広い法人でお使いいただけます。

「AITalk」クラウド製品 多言語対応概要

国内の労働人口減少を背景に、海外拠点を持つ法人・外国籍の従業員を抱える法人での教育を目的とした音声合成の多言語対応は近年需要が高まっています。

エーアイでは買い切り型の多言語音声作成ソフト「AITalk International」等を展開してきましたが、上記需要の高まりにより、「月額制の製品はないか」「リアルタイム合成ができる多言語対応の製品はないか」というお問い合わせを受けておりました。こうしたお声にお応えする形で、2026年6月30日（火）からナレーション音声作成ツール「AITalk 声の職人クラウド版」、SaaS型音声合成サービス「AITalk WebAPI」の多言語対応がスタートします。

製品ごとの対応話者、また音声サンプルは下記URLよりご確認ください。

■AITalk クラウド製品対応話者一覧/音声デモ（6月30日公開予定）

https://www.ai-j.jp/products/foreign-speakers

「AITalk WebAPI」について

SaaS型音声合成サービス「AITalk WebAPI」はWebサービスなどにご利用いただけるクラウドサービスです。自社でサーバーを構築することなく、高品質な日本語/多言語の音声合成の組込みが可能です。またマルチデバイス対応も簡単なので、音声合成を組み込んだアプリ/音声対話等、リアルタイム合成を現場の需要にマッチした形で実現します。

日本語話者に追加する形で、外国語話者として品質優位のa2話者群、もしくは価格優位のa1話者群を選定いただけます。a1話者の中から1話者のみご利用の場合にはさらに低価格にて提供可能です。

＜想定ご利用例＞

・多言語による音声対話 ※別途音声認識、多言語翻訳等のシステムが必要です

・社内多言語AIエージェントの音声 等

【ご利用料金（ 追加基本料金）】

a2話者 （全話者） 100,000円/月

a1話者 （全話者） 50,000円/月

a1話者 （1話者） 30,000円/月

※上記それぞれに外国語3万リクエスト/月を含みます。

※ 基本料金（日本語話者を含む）に追加されます。詳細は下記製品ページをご覧ください。

■製品ページ（6月30日更新予定）

https://www.ai-j.jp/products/cloud_webapi/

AITalk 声の職人クラウド版について

ナレーション音声作成ツール「AITalk 声の職人クラウド版」は、Webブラウザ上でテキストを入力するだけで誰でも簡単に日本語/多言語の音声を作成することができる月額制クラウドサービスです。

Webブラウザから手軽に利用できるので、インストール無しで手軽に使いたいという時に最適です。

既存の日本語での利用と同様に、英語・韓国語・中国語（広東語/北京語）の話者から選択して1ヵ月単位で利用可能です。

＜想定ご利用例＞

・研修動画ナレーションの多言語対応 ※テキストの翻訳は別途必要です

・音声ガイドの多言語対応 等

【外国語話者追加料金】※基本料金に追加されます。詳細は下記製品ページをご覧ください。

1話者 30,000円/月

3話者 60,000円/月

■製品ページ（6月30日更新予定）

https://www.ai-j.jp/products/cloud_voice/

※掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。