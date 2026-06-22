和食さと 「鰻(うなぎ)」「鱧(はも)」を使った夏フェアを6/25(木)から開催

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年6月25日(木) ～8月26日(水)予定

■夏の旬食材をふんだんに使用した、いろどり豊かな季節限定御膳メニュー「夏フェア」が新登場

国内202店舗を展開する「和食さと」では、2026年6月25日(木)から季節限定の夏フェアメニューを販売いたします。「鰻」や「鱧」などこの季節ならではのおいしさを満喫いただける、こだわりの御膳が登場します。旬の味覚が織りなす味わいで、ご家族やご友人とのお食事のひとときを彩ります。この機会にぜひ、和食さとがお届けする夏のごちそうで至福のひとときをご堪能ください。

和食さと 「夏フェア」おすすめの和膳

(1) 鰻ごはんや鰻白焼きに、真だこトマトサラダなど、多彩な旬の美味を一つの御膳で楽しめる「四季めぐり膳(鰻ごはん)」

(2) 鰻ごはんや酢の物など様々な鰻料理に、さっぱり爽やかな味わいの鱧そうめんを堪能できる「鰻ごはんと鱧そうめん膳」

(3) 蒲焼と白焼き2種類の味わいを織り交ぜ、旨味引き立つお出汁で味わう「鰻の二味(ふたみ)重御膳」

フェアメニュー 概要

四季めぐり膳(鰻ごはん) 1,999円(税込2,198円)

炭火焼鰻と特製たれが美味しい「鰻ごはん」に、鰻の旨味と香ばしさをさっぱりと楽しめる「鰻白焼き」、フレッシュな味わいの「真だこトマトサラダ」など、夏のごちそうが詰まった特別御膳。彩り豊かで華やかな見た目にも心おどること間違いなし。税込275円で赤出しを肝吸いに変更も可能。様々な旬の美味を堪能したい方におすすめしたい、この夏だけの特別和膳です。

鰻ごはんと鱧そうめん膳 1,899円(税込2,088円)

「鰻ごはん」に「鱧そうめん」を組み合わせ、夏にぴったりな、さっぱりとして爽やかな味わいの御膳。

鰻の二味重御膳 2,199円(税込2,418円)

香ばしい炭火焼鰻を蒲焼と白焼き2通りの味わいで楽しめます。最後はさっぱりと旨味あふれる出汁茶漬けでどうぞ。

鰻と鱧の海鮮天丼御膳 1,699円(税込1,868円)

鰻や鱧、海老といった海鮮天ぷらに、夏野菜の天ぷらを添えた天丼御膳。

季節のすし和膳＜夏＞ 1,799円(税込1,978円)

鰻・鱧・真だこや鮑といったこだわりの季節の特選ネタを味わえる寿司和膳。

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(202店舗)

■販売期間： 2026年6月25日(木)～8月26日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

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