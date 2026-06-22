阿蘇 外輪山の雄大な自然が織りなす絶景の地に、新しい“ラビスタ”が誕生『ラビスタ南阿蘇』 2026年6月22日より予約販売開始

株式会社 共立メンテナンス

全国にリゾートホテル「共立リゾート」やビジネスホテル「ドーミーイン」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村に2026年8月3日(月)にプレオープンするリゾートホテル「ラビスタ南阿蘇」の宿泊予約受付を2026年6月22日(月)より公式サイトにて開始いたします。

ラビスタ南阿蘇 公式WEBサイト :https://dormy-hotels.com/resort/hotels/la_minamiaso/?utm_source=20260622_release_prtimes_minamiaso&utm_medium=20260622_release_prtimes_minamiaso&utm_campaign=20260622_release_prtimes_minamiaso

客室(イメージ)露天風呂(イメージ)夕食（イメージ）

『ラビスタ南阿蘇』の特長

・北欧テイストの「本館」や和テイストの「別館」、グループやファミリーで集える「コテージ」といった趣異なる客室タイプをご用意。

・南阿蘇の澄んだ夜空と絶景を満喫できる開放感あふれる「星空テラス」をご用意。

・自然の息吹を肌で感じる天然温泉大浴場で至福のひとときをご提供。

・共立リゾート初導入の貸切サウナと予約不要の無料貸切風呂で極上の癒し体験を。

・熊本県の名産である「あか牛」など、土地の恵みを活かした季節の料理をご提供。

阿蘇外輪山の雄大な自然に抱かれた絶景の地に、「ラビスタ霧島ヒルズ」に続き九州2棟目となる「ラビスタ」が誕生いたします。かつて「グリーンピア南阿蘇」として長年愛された宿が、北欧の薫りをまとった新たなマウンテンリゾートとして生まれ変わります。

大地のエネルギーを宿す世界最大級のカルデラがあり、自然と人がともに紡いできた南阿蘇。火山地層を通り抜けて濾過された清らかな水が湧き上がるこの地で、眼前に広がる阿蘇五岳と裾野に続くのどかな風景をお愉しみいただけます。刻々と表情を変える景色と満天の星に身をゆだね、北欧の山岳リゾートを思わせる温かな空間が、心をそっとほどきます。

お食事は熊本県の名産である「あか牛」など、土地の恵みを活かした季節の味わい。贅沢なひとときを心ゆくまでお楽しみください。大自然に寄り添い、心も体も満たされる至福の滞在を、ラビスタ南阿蘇でお届けいたします。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/457_1_b3259930e6c0fe19a43a5f96bfd2da20.jpg?v=202606220251 ]

＜共立リゾートとは＞

共立メンテナンスの運営するリゾートホテル事業。絶景を愉しむ「ラビスタ」シリーズやペットとの滞在を愉しむ「ルシアン」シリーズ、個性豊かな「和の湯宿」など、上質でありながら肩の凝らないおもてなしが味わえるリゾートホテル・癒しの湯宿。「ラビスタ南阿蘇」を含み、全国45棟に展開。

ブランドサイト：https://dormy-hotels.com/resort(https://dormy-hotels.com/resort?utm_source=20260622_release_prtimes_resort&utm_medium=20260622_release_prtimes_resort&utm_campaign=20260622_release_prtimes_resort)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは 1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して、社会の発展に貢献してまいります。

コーポレートサイト：https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260622_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260622_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260622_release_prtimes_kyoritsu)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kyoritsu_pr

■ご宿泊予約に関するお問い合わせ先

ラビスタ南阿蘇(共立リゾート)

TEL：0967-67-0011（受付時間 ：10:00～20:00）

公式サイト：https://dormy-hotels.com/resort/hotels/la_minamiaso/(https://dormy-hotels.com/resort/hotels/la_minamiaso/?utm_source=20260622_release_prtimes_minamiaso&utm_medium=20260622_release_prtimes_minamiaso&utm_campaign=20260622_release_prtimes_minamiaso)

■画像提供

本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。

https://kyoritsu-cierto.jp/gl/wrfms62wbj

（ダウンロード期限：2026年7月31日）