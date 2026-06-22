頭皮と髪の解析からパーソナルケアを提案するサブスクリプションサービス「THE ANSWER PROGRAM」が「VOCE」「MAQUIA」の【ベストコスメ2026上半期 インバスヘアケア商品】1位受賞

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「THE ANSWER（ジアンサー）」のサブスクリプションサービス「THE ANSWER PROGRAM（ジアンサープログラム）」の2品プラン（シャンプー、トリートメント）が、人気美容誌「VOCE」と「MAQUIA」2026年8月号（2026年6月22日発売）において、【ベストコスメ2026上半期 インバス ヘアケア商品】で第1位を同時受賞しました。

「THE ANSWER PROGRAM」は、花王が100年に渡り積み重ねてきたヘアケア研究の知見と、花王独自の皮脂RNA研究に基づく新たな指標である「肌遺伝子モード*1」解析を融合。頭皮と髪の“今”の状態を科学的に見極め、得られたデータをもとに、一人ひとりに合わせたヘアケアプランを提供する、サブスクリプション型パーソナライズサービスです。あわせて、本サービスのために新たに開発したシャンプー、トリートメント、頭皮用ケアエッセンス、毛髪用アウトバストリートメントの４カテゴリー、全８品のサブスクリプション専用アイテムを展開しました。生活者との関係を“点”での商品購入ではなく、“線”でつながるサービス提供を通じて、感覚や印象に頼らず、自分の変化を把握できるように設計。生活者一人ひとりが自分の髪と丁寧に向き合いながら、今の自分の状態を知ってケアができる新しいヘアケアを体験いただけます。

■受賞歴

・VOCE ベストコスメ2026上半期 インバス ヘアケア部門 第1位

・MAQUIA ベストコスメ2026上半期 シャンプー＆コンディショナー部門 第1位

評価いただいた主な点として、「何を選べばよいか迷わなくなった」「自分の頭皮と髪の“今”の髪悩みにあわせて自分に合ったプランを導きだしてくれることがうれしい」など、「肌遺伝子モード*1」解析とセルフチェック解析に基づくパーソナライズでの“今”の自分に合ったヘアケア提案や、それにより、迷わず商品選びができることが挙げられます。

今後も「THE ANSWER」は、すべての髪を美しい髪へと導くために「ヘアケアの答え*2」を追求した提案をしてまいります。

*1 遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して、2つの肌タイプ（モード）に分類したもの

*2 花王内において

■商品特長

【シャンプー】 ジアンサー シャンプー C1-01／C2-01

ラメラプラットフォーム技術により大量にケア成分を蓄えた、まるで美容液のようなとろっとしたシャンプー

C1-01

美髪５大必須成分*3 配合。頭皮と髪にうるおい補給

C2-01

美髪５大必須成分*3 配合。頭皮と髪のうるおい保護

*3 花王が定義する成分として加水分解ケラチン（羊毛）、

セラミドα（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、

脂肪酸グリセリドα（オリーブ果実油）

【トリートメント】 ジアンサー トリートメント I-01／O-01

I-01

内部脂質に着目。髪内部を集中的に補修し、芯まで美しい髪へ

O-01

キューティクルを集中的に補修し、輝く美しい髪へ

【頭皮用ケアエッセンス】 ジアンサー スカルプケアエッセンス D-01／G-01

D-01

頭皮の角層まで浸透保湿。うるおいを保ちすこやかな頭皮へ

G-01

頭皮の皮脂を分散。さらり心地よいすこやかな頭皮へ

【毛髪用アウトバストリートメント】 ジアンサー ヘアミルク S-01／ジアンサー ヘアオイル R-01

ヘアミルク S-01（左）

うるおいコートで、指通りスムーズな、さらなる美髪へ

ヘアオイル R-01（右）

ダメージ補修と保護で、毛流れの揃った、さらなる美髪へ

■「THE ANSWER」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト :https://www.theanswer-official.com/?cid=top_4Instagram :https://www.instagram.com/the_answer_jp/X :https://x.com/the_answer_jpTikTok :https://www.tiktok.com/@the_answer_jp

■関連情報

・花王 ヘアケア事業変革 新ブランド第二弾 「THE ANSWER（ジアンサー）」発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20241003-001/)

・ 頭皮と髪の解析からパーソナルケアを提案する新サブスクリプションサービス「THE ANSWER PROGRAM」始動(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2026/20260114-001/)