【７月28日～７月31日】TWOSTONE AIvita、自社主催マーケティングカンファレンスを開催

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sons（以下 TWOSTONE&Sons）のグループ会社である株式会社TWOSTONE AIvita（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：酒井克明、以下TWOSTONE AIvita）は、2026年７月28日（火）～７月31日（金）に「BREAK THE RULES」をコンセプトとしたマーケティングカンファレンス「Marketing LEADERS 100～常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす～」をオンラインにて開催することをお知らせいたします。

カンファレンスに申し込む :https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31//?aivita_conference=aivita



■「Marketing LEADERS 100～常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす～」とは

本カンファレンスは、停滞を打破し「新しい成長曲線」を描こうとする経営者やマーケティング責任者に向けた、実践的なオンラインカンファレンスです。「常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす」をテーマに、限られたリソースの中で「戦略」「実行」「組織づくり」を前に進め、事業を大きく成長させるためのヒントを提供します。

4日間にわたり、「戦略」「事業」「マネジメント」「トレンド」の4つのテーマで構成し、第一線で活躍する総勢100名※1のトップランナーたちが各セッションにて解説します。激変する市場環境のなかで次の成長を左右する「意思決定」のあり方や、ここでしか聞けないリアルな「実践知」など、一次情報を公開いたします。



■開催背景

近年、テクノロジーの急激な進化やAIの急速な浸透、そして激変する顧客ニーズにより、企業を取り巻くマーケティング環境はかつてない変化の波の中にあります。限られたリソースの中で、戦略・実行・組織づくりのすべてにおいて前に進めることが求められる現代において、従来のやり方や業界の常識にとらわれていては、これ以上の成長曲線を描くことは困難な状況となっています。



実際に、TWOSTONE AIvitaが展開するプロマーケターによる課題解決サービス「Expert Partners Marketing」においても、激変する市場のなかでいかにして新たな「意思決定」を下し、次の成長へ向かうべきか、多くの企業から切実な相談が寄せられています。

このような背景のもと、従来の常識を捨てて加速度的なブレークスルーを起こすためのオンラインカンファレンスを開催いたします。本カンファレンスでは、先述の4つのテーマを軸に挑戦を続けるリーダーたちが持つリアルな経験談を結集させ、参加者の皆様が「次なる意思決定」を下し、常識を打破した次の成長へと向かうための具体的なヒントを4日間にわたってお届けいたします。



※１：セッション登壇者数の合計のべ100名（複数セッション登壇の場合、各セッションで1名として集計）。



下記のような課題を感じている企業様はぜひご参加ください。

・新たな成長の打ち手を模索している経営者・マーケティング責任者

・限られたリソースの中で成果創出と組織成長の両立に課題を感じている方

・AI時代における事業成長の方向性、次の成長を左右する「意思決定」に迷いや課題がある方

・第一線で活躍するリーダーたちのリアルな「実践知」を自社の成長に活かしたい

■カンファレンス概要

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/366_1_5abe9f143255d02a6292a9ff3e25e09d.jpg?v=202606220251 ]

※各セッションの詳細や登壇者情報、タイムスケジュールは特設サイト（https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31//?aivita_conference=aivita）をご覧ください。

■Expert Partners Marketingについて

Expert Partners Marketingとは、企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決するサービスです。

独立を検討するマーケター・案件を探しているフリーランスマーケターと、フリーランスマーケター活用を検討する企業を、専門エージェントが直接双方にご提案しマッチングします。

▼案件を探す方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/

▼期待値を超える優秀なマーケターを登用したい方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/business/

■TWOSTONE AIvitaについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年6月1日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、TWOSTONE AIvitaコーポレートサイト（https://aivita.co.jp/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/