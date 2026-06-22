親子で熱狂する異色アイドル「リアルピース」リーダー・かずぅ、初エッセイ『おまえ次第じゃん。』発売決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社・東京都千代田区）は、男性アイドルグループ「リアルピース」のリーダーであり、プロデューサー・社長も務める、かずぅ氏の初著書『おまえ次第じゃん。』を2026年9月4日に刊行します。書籍の受注は、6月22日よりスタートいたします。

●親子で熱狂！異色のエンターテイナーグループ「リアルピース」とは？

「リアルピース」は、2020年にかずぅ氏を発起人として結成された5人組男性アイドルグループ・YouTuber。メンバーが20代後半~40代という異色の構成ながら、「元気の押し売り」をキャッチフレーズに快進撃を続けています。

最大の特徴は、未就学児から大人まで幅広い年齢層のファンを持ち、親子揃ってライブに足を運ぶファンが多いこと。YouTubeとリアルなイベントを融合させた活動を展開しており、ベビー・子ども用品専門店とのコラボや、警察署の子どもの安全啓発VTRに起用されるなど、ファミリー層を中心に絶大な支持を集めています。

●「夢は簡単に叶う」を体現した人生哲学書

32歳でゼロからアイドルを目指し、わずか5年でYouTubeチャンネル登録者数142万人、TikTok公式総フォロワー約235万人（2026年6月現在）を達成したかずぅ氏。

本書『おまえ次第じゃん。』は、遅すぎる挑戦も、不可能に見える夢も、現実の見え方を変えることで実現できるという、彼独自の人生哲学をまとめた一冊です。

「現実を信じるな！自分を信じろ！」「この世はすべて0の事が起きている」「この世はすべて自分次第。」＿＿＿

本著では自身が編み出した「アルゴリズム解読」の使い方、自分を知る方法、人生観や夢を現実に変える考え方を掲載しています。また、メンバーたちが語る「かずぅとはどんな人なのか」という証言も収録。「人生の見え方そのものが変わる読書体験」を目指した内容です。

「何歳からでも人生は変えられる」を体現してきた、かずぅ氏初の著書にぜひご注目ください。

●書籍仕様

・タイトル：おまえ次第じゃん。

・定価：本体1600円＋税

・サイズ：四六判

・発売日：2026年9月4日

・詳細URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322603001157/

●予約特典・限定グッズ情報

※各種、数量限定、なくなり次第終了

・Amazon：ブロマイドランダム３種[通常版カバー]

・KADOKAWAストア：数量限定で以下アイテムを発売予定

１.【数量限定】リアルピース かずぅ お渡し会参加権付き サイン入り書籍(カドスト限定カバー)＋アクリルブロック＋ステッカー 16500円(税込)

２.【数量限定】リアルピース かずぅ サイン入り書籍(カドスト限定カバー)＋アクリルブロック＋ステッカー 8800円(税込)

【受注期間：６月25日18時～7月13日23時59分】

・楽天：アザーカバー [通常版カバーなし]

■ 著者プロフィール

かずぅ

男性アイドルグループ「リアルピース」リーダー。株式会社リアピ国の代表取締役も務める。2020年、32歳で0から活動をスタートし、メンバーを一人ひとり集めて5人組グループ「リアルピース」を結成。YouTubeチャンネル登録者数141万人、TikTok公式総フォロワー約248万人（2026年6月現在）を誇り、SNSを中心に人気を集めている。