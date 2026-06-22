【 セブン‐イレブン・ジャパン × AUBA 】『SEVEN-ELEVEN JAPAN OPEN INNOVATION PROGRAM』始動。スタートアップ/企業から食のアイデアを広く募集！

株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」は、2026年6月22日より、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、以下 セブン‐イレブン）とともに、新たな食の価値創出を目指したオープンイノベーションプログラム『SEVEN-ELEVEN JAPAN OPEN INNOVATION PROGRAM（以下 本プログラム）』を始動。

スタートアップ/企業を対象に、日々の体験をより豊かにする食のアイデア募集を開始しました。

https://eiicon.net/about/sej2026/(https://eiicon.net/about/sej2026/)

eiiconとセブン‐イレブンはこれまで、『SEVEN-ELEVEN JAPAN INNOVATION PROGRAM 2024』『北海道プロジェクト』『SEVEN‐ELEVEN JAPAN BUSINESS ACCELERATE PROGRAM（1期、2期）』と継続してイノベーションプログラムに取り組んでまいりました。

今回のプログラムでは、“商品”そのものを共創テーマとし、生活者ニーズの変化に応える新たな食体験・商品価値の創出を目指します。

これからもeiiconは、セブン‐イレブンと応募企業との共創による新たなプロジェクトの実現、事業化に向け、企画・専用Webサイトの設置・運用からPR戦略まで、本プログラムの運営全般を強力にサポートしてまいります。

セブン‐イレブン・ジャパン × AUBA『SEVEN-ELEVEN JAPAN OPEN INNOVATION PROGRAM』

■『SEVEN-ELEVEN JAPAN OPEN INNOVATION PROGRAM』

コンセプト「まだ知られていない価値を、日常へ」

一人ひとりの暮らしが変わる中で、求められる価値もまた、多様に、そして個別化しています。

その変化に応えていくために必要なのは、自社だけではたどり着けない発想や、まだ形になっていない可能性との出会いです。

本プログラムでは、皆さまのアイデアや技術、素材を起点に、商品開発から売場に並び、お客様に届くところまでともに磨き上げていきます。

あなたのアイデアが、誰かのあたりまえになる。ともに、次の時代の日常をつくりませんか。

□本プログラムの特徴

商品化・セブン‐イレブン店頭での販売を見据えた実証支援

一部店舗での販売検証を通じ、改善サイクルを回しながら商品化を支援します。

セブン‐イレブン・ジャパンの商品開発チームが伴走

企画段階から店舗販売まで、一貫して伴走支援を実施します。

検証費用支援

1プロジェクトあたり約100万円の検証費用を予定。将来的な出資・事業連携なども視野に検討します。

□パートナー募集テーマ

日常の食に、新たな価値を

日常の食に新たな価値を加え、多様化する生活者ニーズに応える商品創出を目指します。

「サステナブル」「ヘルスケア」「地域の魅力」といった視点で、日々の体験をより豊かにする食のアイデアを広く募集します。

テーマ1 外出先の時間を豊かに

移動中や外出先における「食」の体験価値向上につながるアイデア

・外出先でも手軽に腸内環境を整える発酵食品

・食べることで気分を整えるリラックススナック

・地域素材や未利用食材を活かした軽食 など

テーマ2 家での食を、心地よく

健康や生活の質を支える、“暮らしに寄り添う食”のアイデア

・地域の食文化を取り入れた、栄養バランス食

・日々の体調管理を支える、発酵・機能性食品

・食品ロス削減につながるサステナブルな常備食 など

テーマ3 食のわくわく消費

新しい味・体験・ストーリーによって“試したくなる”食の提案

・温度変化で風味が変わる新感覚ドリンク

・未利用食材を活かした新しい組み合わせのミックスフード

・進化系フード など

※募集詳細は公式ページを必ずご確認ください。

分かりやすい事例として、

デンマークのセブン-イレブンにおける共創商品なども紹介しております。

□プログラム説明会を開催します（オフライン/オンライン）

説明会では、本プログラムの内容詳細についての説明のほか、質疑応答も広く受け付けます。

少しでもプログラム参加にご関心のある方は、ご都合の良い日程・形式を選択して下記よりお申込みください。

【オフライン（会場）】

日時： 2026年 ７月８日（水） 16:00 ～17:00

会場： 東京都港区内 会議室 ※お申し込みいただいた方個別に会場をご案内します。

内容：プログラム説明、個別相談会 ※ ※現地参加限定

定員： あり（先着順）

参加申込：以下URLよりお申し込みください。

https://se-taimen0708.peatix.com(https://se-taimen0708.peatix.com)

【オンライン（配信）】

日時： 2026年 ７月８日（水） 14:00～15:00

形式： オンライン ※お申し込みいただいた方個別に配信URLをご案内します。

内容：プログラム説明、全体Q&A

参加申込：以下URLよりお申し込みください。

https://se-online0708.peatix.com(https://se-online0708.peatix.com)

□スケジュール

2026年6月22日 募集開始 ※本プレスリリース

7月8日 プログラム説明会 オフライン（会場）/オンライン（配信）

8月3日 応募締切

8月～9月 面談選考

10月末（予定） 最終提案会（Presentation Day）

2027年3月以降 一部店舗での商品販売開始を目指し共創推進

■セブン‐イレブン・ジャパン × AUBA

『SEVEN-ELEVEN JAPAN OPEN INNOVATION PROGRAM』

https://eiicon.net/about/sej2026/(https://eiicon.net/about/sej2026/)

※応募締切：2026年8月3日

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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