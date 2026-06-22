MLB球団マスコットが入ったデザイン「健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)球団マスコット入りスペシャルボトル」日本限定で6月22日（月）に販売開始

株式会社伊藤園

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、世界でNo.1の麦茶飲料ブランドとしてギネス世界記録(TM)に認定されている（※1）「健康ミネラルむぎ茶」ブランドから、日本の無糖茶飲料としてMLB(TM)史上初（※2）となるMLB(TM)球団マスコットをパッケージにデザインした『健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)球団マスコット入りスペシャルボトル』を、6月22日（月）より販売開始します。

特設サイトURL：https://www.itoen.jp/mugicha/



昨今の麦茶飲料市場は、水分補給やミネラルの重要性に対する認識の高まりや、年間を通じて飲まれる飲料として定着してきたことを背景に、この10年間で約2倍（※3）に成長しています。「健康ミネラルむぎ茶」は、”お客様の健康づくりをサポートする”というビジョンのもと、これまでも学生スポーツ団体の東洋大学陸上競技部長距離部門をはじめ、トップアスリートとともに未来のスポーツ選手を育てる取組みなどを行ってきました。また、スポーツに励む方々が安心して練習に打ち込み、自身の可能性を最大限に引き出せるよう、“無糖のスポーツドリンク”として日々のトレーニングを水分補給の面からも支えています。昨年は、未来のスポーツ選手を目指す子供たちを応援する取組みとして、『健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)30球団スペシャルエディションボトル』を発売し、大変好評いただきました。

今年は、日本のあつい夏を盛り上げ、スポーツに励む子供たちをサポートする取組みとして、『健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)球団マスコット入りスペシャルボトル』を、6月22日（月）より日本限定で販売開始します。

「健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)球団マスコット入りスペシャルボトル』30種が日本限定発売。今年はMLB(TM)各球団のマスコット（※4）と笑福亭鶴瓶さんのコラボしたイラストが登場！

今回、「健康ミネラルむぎ茶」及び「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」の650mlや2Lなど全8製品にて、1999年より25年以上にわたり「健康ミネラルむぎ茶」ブランドのイメージキャラクターである笑福亭鶴瓶さんが、MLB(TM)全30球団の各球団ユニフォームを着用したコラボイラストによる30パターンのスペシャルボトルが登場します。昨年ご好評をいただいた『健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)30球団スペシャルエディションボトル』に続き、日本の無糖茶飲料としてMLB(TM)史上初（※2）となるMLB(TM)球団マスコットとコラボしたデザインになっています。

【『健康ミネラルむぎ茶 MLB(TM)球団マスコット入りスペシャルボトル』パッケージデザイン】

企業概要

当社グループは、グループ経営理念「お客様第一主義」のもと、「お客様の健康で豊かな生活と持続可能な社会を実現すること」を社会における使命として、“日本”のお茶が持つおいしさや価値を幅広い世代のお客様に提供しています。

今後も、長期ビジョン「世界のティーカンパニー」の実現に向けて、日本を代表するブランドとして「お～いお茶」を世界に広め、さらに世界各地域の茶文化とつながり、伊藤園グループの技術とバリューチェーンにより世界規模で新たな茶文化と茶市場の創造に取組みます。創業以来、当社に関わる全ての方々と築いてきた強固なパートナーシップを通じて、日本をはじめ世界中のお客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。

（※1）麦茶飲料販売実績。Best-selling RTD barley tea brand-current / 最も販売されているRTD麦茶ブランド（最新年間販売量）対象年:2025年

（※2） MLB(TM)とコラボレーションした日本の無糖茶飲料として史上初（伊藤園調べ）

（※3）伊藤園調べ（2024年と2015年の麦茶飲料市場規模の比較/金額ベース）

（※4）ヤンキース・ジャイアンツ・エンジェルス・ドジャースはマスコット不在です