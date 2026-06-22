変なホテル「コラボルーム世界最多」ギネス世界記録(TM)認定59種類目のコラボルーム　変なホテルプレミア仙台 国分町　「でん六豆」発売70周年記念「でんちゃんルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、変なホテルプレミア仙台 国分町は、株式会社でん六（本社：山形県山形市）の「でん六豆」発売70周年を記念し、同社のマスコットキャラクター「でんちゃん」とコラボレーションした「でんちゃんルーム」を6月22日（月）より発売します。

客室イメージ

「でんちゃんルーム」は、「でん六」の公式キャラクターである「でんちゃん」、でん六豆70周年記念ロゴ、でん六豆のおなじみのパッケージなどで客室をデザインし、でんちゃんのぬいぐるみもご用意しました。ご宿泊のお客様には、コラボハンドタオルと、でん六豆などの菓子の詰め合わせをプレゼントします。宿泊開始は7月1日（水）からで、価格は朝食付18,500円～、素泊まり16,800円～となります（いずれも1泊1部屋、税サ込）。変なホテルプレミア仙台 国分町は、仙台の一大繁華街である国分町に立地し、旅の拠点に最適です。ロビーではお客様の動きに合わせて変化するフロアプロジェクションを展開し、フロントでは映像キャラクターがチェックインを担当しています。客室には衣類クリーニングマシンLGスタイラーを完備しています。

変なホテルは『コラボルーム世界最多のホテル』、「Most brand-themed room sponsorships in a hotel chain（ホテルチェーンにおけるブランドコンセプトルーム・スポンサーの最多数）」として2025年9月19日（金）にギネス世界記録(TM)に認定されました。本件の発売により、変なホテルで展開するコラボルームは世界最多数を更新し59種類目となります。

https://www.hennnahotel.com/sendai-kokubuncho/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド50ホテルを展開しています。