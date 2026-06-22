【楽天お買い物マラソン】PS5で愛用アケコンがそのまま使える！PS5対応・超低遅延コンバーター『Brook Wingman FGC2』が期間限定特別価格

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、台湾発のゲーム周辺機器グローバルリーダー「Brook」の日本正規代理店として、EVO 2025「年間最優秀プロダクト賞」受賞のWingmanシリーズの超低遅延コンバーター「Brook Wingman FGC2」を、楽天お買い物マラソン期間中に期間限定の特別価格で提供いたします。

「PS5を買ったのに愛用のアケコンが使えない」「PS5専用の新しいアケコンは高額すぎる」「慣れない操作感でパフォーマンスが落ちた」──そんな全国のアケコン難民が抱える根本的な悩みを、USBに挿すだけで一気に解決します。格闘ゲームシーンがかつてない熱気に包まれる今、「最高の環境で戦いたい」すべてのプレイヤーへ、世界基準の実力を持つコンバーターをお届けします。

■ セール実施期間：楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL：

楽天： https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00285/

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DY4RYYDV

～手に馴染んだ"その一台"で、最高峰の舞台へ～

EVOアワード受賞 Brook Wingman FGC2 PS5 対応 超低遅延 コンバーター

格闘ゲームにおける「操作感」は、単なる好みではありません。何千時間もかけて筋肉に刻み込んだ動作の記憶であり、コンマ数秒の判断が積み重なる競技において、それは実力そのものです。

Wingman FGC2はUSBに挿すだけで、PS3・PS4時代から使い続けてきた愛用のアケコンをPS5でそのまま使用可能にします。自宅でのオンライン対戦も、大会本番のステージも、ずっと「いつもの感覚」のまま。デバイスの制約に縛られない格闘ゲーム体験への、最良の選択がここにあります。

〇Brook Wingman FGC2が選ばれる4つの決定的理由

Brook Wingman FGC2 PS5ゲームを快適にプレイできる様々なコントローラー対応コンバーター【1】「コンボが繋がらない」を終わらせる超低遅延設計

1フレームが勝敗を分ける格闘ゲームにおいて、デバイスの遅延は実力以前の問題です。Wingman FGC2は開発元Zeroplus Technology社の高度な信号処理技術により、入力の遅れを極限まで圧縮。あなたの指先の動きを忠実に画面へ反映し、「デバイスのせい」という言い訳が一切通用しない、純粋な実力勝負の環境を提供します。

【2】EVO 2025受賞×ワンタッチ大会モード ── 世界基準の信頼性

EVO 2025アワード「年間最優秀プロダクト賞」受賞のWingmanシリーズのWingman FGC2は、国際EVO基準に完全準拠した「大会モード（機能制限モード）」を搭載。本体ボタンのワンタッチ操作だけでTurbo（連射）・Remap（ボタン割当変更）を瞬時に無効化し、厳格なレギュレーションに即座に対応します。モード切り替え時は本体LEDランプが青色に点灯し、レギュレーション適合済みであることを視覚的に証明。大会会場の慌ただしい雰囲気の中でも、審判への確認がスムーズに完了します。自宅のフルカスタマイズ練習環境から大会本番へ、ボタンひとつでシームレスに移行できる安心感が、選手としての集中力を最大限に守ります。（※各大会での使用可否は必ず主催者のレギュレーションをご確認ください。）

【3】150種類対応×挿すだけ簡単 ── 愛用デバイスが即座に復活

往年の名機から最新パッドまで、150種類以上の有線アーケードスティック・パッドに対応。 PS3・PS4時代から何千時間もかけて培ってきたプレイスキルを、最新タイトルでもそのまま発揮できます。

USBに接続するだけで即座にプレイ開始できる完全プラグ＆プレイ対応。 面倒なドライバインストールも複雑な設定も不要です。高額なPS5専用機器への買い替えも、新しい操作感に慣れる時間も、一切不要です。（※対応コントローラーの詳細はBrook公式サイトをご確認ください。）

【4】PS5全ゲーム×PC対応 ── 1台で全環境を完結

PS5の全ゲームおよびPC（X-Input）に完全対応。普段はPCでトレーニングモード、週末はPS5でオンライン対戦や大会──プラットフォームが変わっても、コントローラーはずっと同じ。

さらに専用ソフト「Brook Converter Center」でTurbo・Remap・マクロを自由にカスタマイズ可能。買い切りなのに進化し続ける"長期パートナー"として、あなたの格ゲーライフを支えます。

〇格闘ゲームシーンが熱狂する今こそ、環境を整えるチャンス！

PS5全ゲーム対応 150種類対応 アケコン ゲームパット 変換アダプター Wingman FGCPS5とPCで同じアケコンが使えるWingman FGC2クロスプラットフォーム対応製品国際EVO基準準拠 Wingman FGC2 大会モード ワンタッチ大会モード切替機能搭載150種類以上の有線コントローラーをPS5で使えるWingman FGC2PS5とアーケードスティックをWingman FGC2で接続するプラグアンドプレイWingman FGC2 ターボ・リマップ・マクロ機能の多機能設定

EVO 2025アワード「年間最優秀プロダクト賞」受賞という確かな実績を持つWingman FGC2を、日本正規代理店だからこそご用意できた特別価格でお届けします。在庫には限りがあるため、売り切れ次第、特別価格での提供は終了となります。



■ セール実施期間：楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL：

楽天：https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00285/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DY4RYYDV

-------製品概要-----------------------------------------------------------

＜商品詳細＞

■ 商品名：Brook Wingman FGC2

■ 対応ゲーム機：PS5 / PC (X-Input)

■ 有線コントローラー対応

150種類以上の有線アケコン ＆ パッドに対応（※コントローラーのサポート状況については、Brook公式サイトのコントローラー互換性リストをご参照ください）

■対応ゲームタイプ：PS5全ゲーム

■製品規格

Turbo、Remap、Macro：「Brook Converter Center」で設定（※これはPCアプリで、PC上で使用する必要があります）

振動：対応

音：未対応

重量：13.4g

寸法：77 x 20 x 13 mm

■ 内容物

・「Brook Wingman FGC2」本体

・クイックガイドマニュアル

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【商標について】

※「PlayStation」「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※「EVO」は、Evolution Championship Seriesの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※本製品はBrook社のオリジナル製品であり、上記各社のライセンス製品ではありません。

------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：Brook Wingman FGC2

Brook日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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