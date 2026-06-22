氷室京介の軌跡を辿る特別展「KYOSUKE HIMURO KING SWING GALLERY 2026―KARUIZAWA SPECIAL EDITION―」を軽井沢で開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）が運営する「SHARE LOUNGE軽井沢T-SITE」、「軽井沢書店 中軽井沢店」にて、氷室京介の軌跡を辿る特別展「KYOSUKE HIMURO KING SWING GALLERY2026 -KARUIZAWA SPECIAL EDITION-」を2026年7月4日（土）～7月31日（金）に開催いたします。

https://store.tsite.jp/karuizawa/event/magazine/54066-1230170422.html

2018年から2023年にわたり開催された展示「KING SWING EXHIBITION」の継承企画として、2026年4・5月に全国5都市の蔦屋書店を巡回した「KYOSUKE HIMURO KING SWING GALLERY2026」。そのフィナーレを飾る特別展を、新たなコンテンツを加えて軽井沢の2会場にて開催します。氷室京介の魅力を余すことなく体感できる、ファン必見の貴重な機会となります。

2026年3月に開業した軽井沢駅直結の軽井沢T-SITE内「SHARE LOUNGE 軽井沢T-SITE」では、氷室京介の軌跡を巡る貴重な写真や『LAST GIGS』で着用された衣装など、全国を巡回した展示内容に加えて、新たなコンテンツも登場します。音楽漫画の金字塔『TO-Y』などの作品で知られる漫画家・上條淳士氏が本展示のために描き下ろした氷室京介のイラスト原画の展示をはじめ、数量限定の複製画の販売を行います。

また、7月17日（金）から同施設の特別会場で開催されるコラボラウンジ「KING SWING LOUNGE」では、ステージを模した展示に全身衣装やギター、マイク、イヤモニ、直接手を合わせることができる手形額装など、貴重なアイテムに囲まれながら贅沢な時間を過ごせる特別な空間が登場します。（※入場料のほかに、別途SHARE LOUNGEのご利用が必要です。詳細は下記をご覧ください。）

さらに、自然あふれる軽井沢コモングラウンズ内にある「軽井沢書店 中軽井沢店」では、『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』の全7公演から、迫力のステージパフォーマンスはもちろん、リハーサルなどバックステージの一瞬を切り取った選りすぐりの写真を展示いたします。

展示作品をご自宅でもお楽しみいただけるように製作された「KYOSUKE HIMURO ART COLLECTION」からは、本展示限定販売の『LAST GIGS』のプレミアムフォトプリント（額装写真）2種やB5フォトカード8種、全国巡回展で好評だったアクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズの販売も行います。

氷室京介の魅力を余すことなく感じられるこの貴重な機会に、ぜひ会場にお越しください。

■KYOSUKE HIMURO ART COLLECTION【軽井沢限定販売】

・プレミアムフォトプリント2種（Lサイズ：各55,000円・税込／Mサイズ：各38,500円・税込）

・B5フォトカード8種（各1,320円・税込）

＊掲載画像はイメージです。

■ 会場１：SHARE LOUNGE軽井沢T-SITE

開催期間：2026年7月4日（土）～ 7月31日（金）

営業時間：9:00～22:00（最終日は17時までの展示となります）

場所：SHARE LOUNGE 軽井沢T-SITE １F ギャラリースペース

住所：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

アクセス： 北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」直結

入場料：無料

HP：https://store.tsite.jp/karuizawa/

■会場２：特別会場「KING SWING LOUNGE」

開催期間：2026年7月17日（金）～ 7月26日（日）

営業時間：11:０0～19:00

場所：SHARE LOUNGE 軽井沢T-SITE ２F 特別会場

住所：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

アクセス： 北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」直結

入場料：1,000円（税抜）＊入場料の他に、別途SHARE LOUNGEのご利用が必要です。

SHARE LOUNGEのご利用時間中はご自由に出入りができます。

料金にはドリンク、軽食代が含まれます。

HP：https://store.tsite.jp/karuizawa/

■ 会場３：軽井沢書店 中軽井沢店（軽井沢コモングラウンズ内）

開催期間： 2026年7月４日（土）～ 7月31日（金）

営業時間： 9:00～18:00

場所：軽井沢書店 中軽井沢店１F ギャラリースペース

住所： 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 鳥井原1690-1

アクセス： しなの鉄道「中軽井沢駅」から徒歩約15分

施設公式HP：https://store.tsite.jp/karuizawa-cg/

【オンライン販売】

2026年7月4日（土）～ 7月31日（金）

※オンライン販売は7月4日（土）13時より販売開始いたします。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/karuizawashoten/search.html?p=%E6%B0%B7%E5%AE%A4%E4%BA%AC%E4%BB%8B&x=0&y=0#Container(https://store.shopping.yahoo.co.jp/karuizawashoten/search.html?p=%E6%B0%B7%E5%AE%A4%E4%BA%AC%E4%BB%8B&x=0&y=0#Container)