【ハワイアンズリニューアル情報 第３弾】「ホテルハワイアンズ」のメインダイニングが刷新！「グランド ダイニング　ザ・パシフィック」リニューアルオープン

常磐興産株式会社

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営する「ホテルハワイアンズ」内のビュッフェレストラン「グランド ダイニング ザ・パシフィック」（以下、当レストラン）が、先月リニューアルオープンいたしました。

2025年から段階的に進めている改装では、第1弾の客室・ロビーリニューアル 、第2弾の客室「ラニスイート」誕生に続き、今回の第3弾では、ホテルハワイアンズのメインダイニングである「グランド ダイニング ザ・パシフィック」が＜南国リゾートの没入感＞をテーマに、ゲストの皆様がより快適で満足度の高い「ハワイ×福島食材」のお食事体験を楽しめる空間へと生まれ変わりました。

■ゲストの快適性と楽しさを追求した「3つの進化ポイント」

グランド ダイニング ザ・パシフィックグランド ダイニング ザ・パシフィック１.ゆとりある座席配置でリゾートの開放感を満喫

レストランの座席数をこれまでの328席から437席へと大幅に拡大。団体・グループのお客様から少人数のご旅行まで、混雑時でもゆったりとお食事を楽しめる環境を整えました。

２.圧倒的なスケールに心が躍る！「Tiki（ティキ）」が迎える大迫力の南国ビュッフェ

ビュッフェの主役となるカウンターを、従来の60ｍから約77ｍへと大幅に拡張しました。

ポリネシア神話の「Tiki（ティキ）」を象ったダイナミックなデザインが、会場全体を南国リゾートの熱気あふれる空間へと仕立て上げます。

カウンターが拡張したことで、お客様の導線が自然と分散され、混雑時でもお好みの料理をマイペースに選べる、ストレスフリーなリゾートダイニングを実現しました。

３.五感でハワイを感じる、モダンで上質な空間デザイン

木の温もりと開放感に包まれた、モダンな空間デザインへと一新。天井のシーリングファンや柔らかな光を放つ籠状のペンダントライトが、落ち着いたリゾートタイムを演出します。ハワイアンモチーフに彩られたダイニングで、まるで南国を旅しているかのような、贅沢で上質なひとときをお楽しみください。

■メニュー一例

●ご夕食 「ディナービュッフェ／夏メニュー」

和・洋・中、約90種類におよぶ出来立ての料理が並ぶ、圧倒的スケールのビュッフェです。シェフが目の前で仕上げるオープンキッチンの臨場感とともに、この夏の新作メニューや、色鮮やかなデザートコーナーなど、お子様からご年配の方まで親子三世代で楽しめる多彩なラインナップをご用意いたします。また、新たにピザ窯を導入し、焼きたてのピザもご提供いたします。快適な環境で心行くまでディナーをご堪能ください。

リリコイタンドリーチキンペパロニハワイアン季節のデザートベイビーバックリブ季節野菜のグリル・ケイジャンポークとカルアポークキャベツ添えマヒマヒと太刀魚のアクアパッツァ冷製カッペリーニいわきトマトと生ハム（または）ジェノベーゼ（日替わり）●ご朝食 「モーニングビュッフェ」

「地元の魅力たっぷり、あたたかな味わい」と「日本のハワイで特別なひととき」の2つのポイントに

こだわったビュッフェです。活力あふれる一日の始まりを演出します。

ポキボールスパムおにぎりハワイアンズモーニングプレート会津郷土料理 こづゆ福島名物 いかにんじん

福島の旬、本場ハワイの味わい、そして両者が融合した「ハワイアンズグルメ」にさらなる磨きをかけた、まさに美食の新世界。食材の新たな可能性を追求した「夏のごちそう」の数々がビュッフェを彩ります。ハワイと福島の素材が美味しく引き立て合うビュッフェ料理を心ゆくまでご堪能ください。

■施設名称

名称：グランド ダイニング ザ・パシフィック

場所：ホテルハワイアンズ内 ※ご宿泊のお客様専用

リニューアルオープン日：2026年5月27日（水）

座席数：437席（改装前比+109席）

ビュッフェボード：全長約77ｍ（改装前比+17ｍ）

■スパリゾートハワイアンズ 今後の主なリニューアルオープン予定[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18649/table/342_1_d358b10fa42250c6e375758d3a9f0550.jpg?v=202606220251 ]

【スパリゾートハワイアンズ】

全天候型の大型温水プール、世界最大級の露天風呂などの温泉施設

3棟のオフィシャルホテル、ゴルフ場、グランピング施設を備える。

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18649/table/342_2_c4995c2446dcaaefbf16c47e0d98313a.jpg?v=202606220251 ]

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

会社概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18649/table/342_3_287aa4b4241ee6b549a68d801688c4b5.jpg?v=202606220251 ]「GoTo Pass」

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使えるロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp