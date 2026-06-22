土肥幹太選手 V・ファーレン長崎へ育成型期限付き移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

このたび土肥幹太選手がV・ファーレン長崎に育成型期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、土肥選手は期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

土肥幹太選手プロフィール

□ポジション : DF

□生年月日 : 2004年11月10日

□出身 : 東京都小平市

□身長/体重 : 186cm/78kg

□経歴

2011-2017 odd person junior Football Club

└FC東京サッカースクール アドバンスクラス 小平コース

2017-2020 FC東京U-15むさし

└2019 第34回日本クラブユースサッカー選手権U-15 3位

2020-2022 FC東京U-18

└2020 第44回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 準優勝

2023- FC東京

□代表歴

2020 U-16日本代表

出場記録

FC東京通算出場数：47試合 FC東京通算得点数：0点

土肥選手コメント

「このたび、V・ファーレン長崎に期限付き移籍することになりました。

東京でチャレンジしたい気持ちもありましたが、成長するためには何が必要かと考え、この決断をしました。

少しでも成長して帰って来られるように頑張ってきます！」