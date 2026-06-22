安田虎士朗選手 ヴァンフォーレ甲府への育成型期限付き移籍延長のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

ヴァンフォーレ甲府へ育成型期限付き移籍中の安田虎士朗選手が、育成型期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせいたします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、安田選手は契約により期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

安田虎士朗選手プロフィール

□ポジション：MF

□生年月日：2003年8月14日

□出身：石川県

□身長/体重：173cm/69kg

□経歴

2010-2012 金沢南ジュニアサッカークラブ

2012-2016 符津スポーツ少年団サッカー部

2016-2019 FC東京U-15深川

└2017 高円宮杯 JFA 第 29 回全日本 U-15 サッカー選手権大会 準優勝

└2018 高円宮杯 JFA 第 30 回全日本 U-15 サッカー選手権大会 優勝

2019-2021 FC東京U-18

└2019 第20回東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会 優勝

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2019関東 優勝

2020 第44回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 準優勝

2022- FC東京

└2023 栃木SC※育成型期限付き移籍

└2024- テゲバジャーロ宮崎※育成型期限付き移籍

└2026特別- ヴァンフォーレ甲府※育成型期限付き移籍

□代表歴

2019 U-16日本代表

2020 U-17日本代表

出場記録

FC東京通算出場数：16試合(FC東京U-23含む) FC東京通算得点数：0点

安田選手コメント

「2026/27シーズンもヴァンフォーレ甲府でプレーすることになりました。

さらに成長した姿を見せられるように頑張ります。

応援よろしくお願いします！」