横浜の夜景と味わう「Wine Pairing Selection Summer 2026」世界４産地を巡る夏限定ワインペアリング　── ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店

株式会社レストラン鎌倉山Wines with Roast Beef／注がれるグラスが誘う、ペアリングの躍動感 ―

横浜の眺望とともに供される、一期一会のマリアージュ。

ワインエキスパート Mr. Jimmy氏が夏のひとときにふさわしい一杯を吟味した、特別なラインナップ「Wine Summer Selection 2026」。厳選された一杯が、洗練されたひとときを優美に彩ります。

世界を旅してワイナリーを巡り、現地で高く評価されるワインを発掘してきたワインエキスパート Mr. Jimmyが選び出す銘醸の数々。初めての方も安心して、愛好家の方にも新しい発見をお届けできる、四季ごとに表情を変えるワインペアリングです。

世界各地の畑・セラー・ワイナリー風景。現地の評価に裏づけられた、Mr. Jimmy の厳選セレクション ―

横浜の夜景とともに楽しむ、この夏の厳選のペアリング

◆ 食前のひとときを華やかに彩るスパークリング

◆ 前菜や魚料理のスターターにふさわしい白ワイン

◆ 濃厚な伊勢海老のブイヤベースに合わせるロゼ

◆ メインの肉料理に深く寄り添う赤ワイン

― 世界４産地を巡るラインナップ ―

I. シャミサル シャルドネ 2023

（カリフォルニア／シャルドネ／白）

樽を使わず仕上げた、フレッシュな果実味とクリーミーな口当たりが楽しめる白ワイン。

前菜のひと皿を軽やかに引き立てる、果実味溢れるシャルドネ ―

II. デストロ ザウラ 2023

（シチリア・エトナ／ネレッロ・マスカレーゼ／ロゼ）

ラズベリー、新鮮なチェリー、イチゴ、ほのかな赤いバラのフルーティーな香りが濃厚。最初の爽やかさとしっかりとした味わいに、小さな野生のベリーの余韻。

魚料理から軽めの肉料理まで寄り添う、爽やかで濃厚なロゼ―

III. ワイルドホースピーク メルロー 2016

（カリフォルニア／メルロー／赤）

2016年ヴィンテージの、熟したベリーの豊かな果実味に、樽由来のバニラやココア香が重なる、なめらかな口当たりのメルロー。

ローストビーフの旨みを深める、芳醇な赤―

IV. デストロ サクサニグラ

（シチリア・エトナ／ネレッロ・マスカレーゼ／泡）

火山土壌由来のミネラル感と上質な泡立ちが印象的なスパークリング。

フルーティーで丸みのある味わいが、コースの幕開けを華やかに彩ります。

※4 Glass コース限定（スターターとしてご用意）

火山土壌のミネラルときめ細かな泡が、冬の夜に華やぎを添えるスパークリング ―― Wine Pairing Selection Summer 2026 ―

グラス３種／４種から選べる２つのコース

本企画では、お好みやお食事のシーンに合わせて、下記２種類のコースをご用意しています。

◆ 3 Glass コース 7,150円（税込）

前菜～メインディッシュまでを中心に楽しみたい方向けのスタンダードなペアリング。

◆ 4 Glass コース 8,800円（税込)

スパークリングを含め、食前から食後までゆったりと楽しみたい方向けのフルペアリング。

※表示価格は税込です。別途サービス料12％を頂戴いたします。

選ぶ手間なく、料理に合わせて安心して楽しめる新しいスタイルのペアリング。

横浜の夜景とともに、四季折々に変わる特別なワイン体験をご堪能ください。

Mr. Jimmy がセレクトした、この夏だけの特別なペアリング体験です。

※銘柄・テイスティングコメント等の詳細は、別紙PDF「ワインペアリングメニュー」をご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d149003-67-1495d68a1efbe6005ab2013f3b75f3fa.pdf

【 横浜スカイビル店 | 空間・おもてなし 】

- 全席窓側 -

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

- ご会食向け個室 -

最大24名様まで着席可能な、ゆとりある優雅な個室から、

2名様よりご利用いただける、横浜の眺望を楽しめる窓景豊かな個室まで。

ご用途や人数に応じて、多彩なお部屋をご用意しております。

ご家族の集まりやご接待、ご会食の場として、ぜひご利用ください。

- 横浜駅直結 -

悪天候でも安心のアクセス。提携駐車場もございます。

横浜スカイビル レストランフロア最上階から望む、地上130mの絶景 ―開放感に満ちた、広々としたダイニング空間 ―大切な方とのご会食やご接待に、最高のおもてなしを―ご家族の集まりやご接待に。落ち着いた優雅な個室 ―全席窓側。横浜の眺望を望む、特等席でのお食事体験 ―焼きたての温もりと、香り、目の前で寧にスライス―ワゴンサービスでお届けする、季節のデザート―【 横浜スカイビル店 | ご予約・店舗情報 】

ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店

住所：神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29階

電話：045-442-0600

営業時間：11:30～22:30

ランチ：11:30～14:00 / L.O.

ディナー：17:00～21:00 / L.O.

個室：3部屋 / \6,600～

定休日：年中無休 / 元旦のみお休みとさせて頂きます

ご予約：事前のご予約をお願い致します

【 鎌倉山 公式オンラインストア 】

詳細を見る :https://roastbeef.jp/special-menu/yokohama-2026-06-winePairing/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release

心を贈る、夏の便り。

美味しさを知るあの方へ選び抜かれた逸品を。

ロングセラー『鎌倉だよりハンバーグステーキ 3種詰合せ』

お中元期間の2026年8月15日まで「全国送料無料」でお届けいたします。

URL : https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/

【 ローストビーフの店 鎌倉山 】

3つの味わいを楽しめる、贅沢なアソート ―詳細を見る :https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/6H-50.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=new_release

創業 1971年 - 洗練された技と上質な粋 -

厳選黒毛和牛ローストビーフと出会える鎌倉の名門レストラン

URL : https://roastbeef.jp/

インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

熟練のシェフが目の前で切り分ける、名店ならではの臨場感 ―紫陽花が彩る季節、鎌倉山で味わう特別な時間 ―

【 鎌倉山ブライダル 】

鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。

自然美と美食に包まれた、特別な一日を。

▶︎ URL : https://roastbeef.jp/bridal/

緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング ―

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：大倉かおり

電話：0466-22-8586 メールアドレス：soumu@roastbeef.jp