【楽天お買い物マラソン】「たぶん大丈夫」から卒業！IRセンサー搭載弾速計「ACETECH AC5000」期間限定特別価格。初速管理を数字で確認

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、エアソフト業界で製品を展開する台湾の精密機器メーカー「ACETECH」の日本正規代理店として、高機能弾速計「ACETECH AC5000」を、楽天お買い物マラソン期間中に期間限定特別価格で販売いたします。 「本当にレギュレーション内に収まっているのか」「フィールドで計測されて使用不可になったら困る」「安い弾速計の精度が不安」──サバゲープレイヤーなら誰もが一度は感じたことのある初速管理の不安を、IRセンサー×セルフキャリブレーション機能により、精度の高い数値確認でサポートする高機能弾速計が、バリュープライスで登場します。

■ セール実施期間： 楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL：

楽天：https://item.rakuten.co.jp/onostore/10000007/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B07MV2BZJP

～ 「たぶん大丈夫」から「数字で証明できる安心感」へ ～

フィールド当日、弾速チェックでレギュレーションオーバーを指摘される──その悔しさは、誰もが避けたい瞬間です。

エアソフトガンの初速は、気温・バッテリー残量・パーツの経年変化など、さまざまな要因で変動します。「前回の計測から時間が経っているが大丈夫か」「自分の弾速計とフィールドの数値がズレて使用不可になった」──その「たぶん大丈夫」という曖昧な状態が、フィールドでのトラブルを招きやすい状況を生み出します。

ACETECH AC5000は、IRセンサーによる精度の高い計測とセルフキャリブレーション機能により、測定精度の維持をサポートします。初速30～400m/s・サイクル100～5,000発/分の幅広い対応力で、あらゆるタイプのエアソフトガンの初速管理を一台でカバーできます。

フィールドの弾速チェックに備えて、自宅で事前に数値を把握しておきたい方へ。「数字で確認できる安心感」を、バリュープライスでご提供します。

〇ACETECH AC5000が選ばれる3つの決定的理由

【1】測定精度の維持をサポート──IRセンサー×セルフキャリブレーション機能

AC5000最大の特徴は、IRセンサーによる高精度計測とセルフキャリブレーション機能の組み合わせです。一般的な弾速計は使用を重ねるごとに測定値にバラつきが生じる場合がありますが、AC5000はセルフキャリブレーション機能により測定精度の維持を強力にサポート。フィールドの公式弾速計との計測値の差を抑えやすくし、「自宅での計測結果を参考にした初速管理」を信頼性高く行えます。フィールド当日の「使用不可」トラブルを未然に防ぐための、頼れる一台です。

【2】幅広い計測範囲で多様なエアソフトガンを一台でカバー

初速計測範囲30～400m/s（小数点以下一桁表示）、サイクル計測範囲100～5,000発/分という幅広い対応力で、初速管理を一台で完結できます。25発分の計測データを記録・保持できるため、複数回の測定結果を比較しながら管理できる点も大きな実用価値です。

定期的に計測することで「前回より初速が変化している」「気温の影響がどの程度か」といった傾向を数値で客観的に把握でき、メンテナンスの適切なタイミング判断にも役立ちます。フィールド参加前の事前確認習慣により、当日の「使用不可」トラブルのリスクを大幅に軽減できます。

【3】台湾製の確かな品質×フィールドに持ち出せるコンパクト設計

サイズ117×97×59mm・重量200g（電池除く）の軽量コンパクトボディは、ギアバッグのわずかなスペースにすっきりと収まります。単三電池2本で動作するため、フィールド現地での電池調達も容易で、万が一の電池切れにも対応できます（※電池は別売りのため、別途ご用意ください。）

ACETECHは台湾を拠点とする精密機器メーカーとして、エアソフト業界で長年の実績を積み重ねてきたブランドです。高い品質基準のもとで製造されたAC5000は、「はじめての弾速計」として導入しやすい価格帯でありながら、長く使い続けられる信頼性を備えた、品質とバリュープライスを両立した製品となっています。

〇楽天お買い物マラソン開催中！初速管理を本格化するなら今

「たぶん大丈夫」から「数字で証明できる安心感」へ。IRセンサー×セルフキャリブレーション機能搭載の高機能弾速計「ACETECH AC5000」を、期間限定の特別価格でお届けします。

フィールドでのトラブルを未然に防ぎ、安心してサバゲーを楽しみたいすべてのプレイヤーへ。セール終了とともに特別価格も終了となりますので、お早めのご決断をおすすめいたします。



■ セール実施期間： 楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL：

楽天：https://item.rakuten.co.jp/onostore/10000007/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B07MV2BZJP

-------製品概要-----------------------------------------------------------

＜商品詳細＞

■ 商品名：ACETECH AC5000

■ 製造国：台湾

■ 初速計測範囲：30～400m/s（小数点以下一桁表示）

■ サイクル計測範囲：100～5,000発/分

■ 記録保持弾数：25発

■ センサー：IRセンサー（セルフキャリブレーション機能付き）

■ サイズ：117×97×59mm

■ 重量：200g（電池除く）

■ 電源：単三電池×2本（別売）

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------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：ACETECH AC5000

ACETECH日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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【ご利用にあたってのご注意】

※本製品は、ルールを守って安全にプレイするためのサポートツールです。関連法令および各フィールドの規定に合わせてご利用ください。

※本製品の計測値はあくまで参考値です。フィールドの公式弾速計による計測結果が優先されます。計測値の差異によりゲーム参加が認められなかった場合、弊社は責任を負いかねます。

※気温・湿度・BB弾の重量・バッテリー残量等により初速は変動します。余裕を持った初速管理をお願いいたします。

※電池（単三電池2本）は別売りです。

※記載の会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。本製品はACETECH社のオリジナル製品です。