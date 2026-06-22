食堂や書店で「60円」や「60％引き」のキャンペーン実施。追手門学院大学創立60周年記念し、学友会追風が企画

学校法人追手門学院

追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の学生自治組織「学友会追風（おいかぜ）運営委員会」は、2026年の大学創立60周年を記念し、本学在学生を対象としたキャンパス内での記念キャンペーンを開催いたします。本企画は、日頃から学生を支援していただいている各店舗と連携して実施するものです。2026年6月から2027年1月までの期間（8月・9月の夏季休暇期間を除く）、各月1週間ずつ、学内食堂の定食やカフェセットを「60円」の特別価格で提供するほか、学内書店での「60%OFFキャンペーン」を順次展開いたします。

本企画のサイネージ一部抜粋

本企画を主催する学友会追風運営委員会は、2017年に設立された全学生が会員となる学生自治組織で、学生支援や大学の活性化に繋がる活動を主体的に行っています。今回のキャンペーンは、「追風」が企画・立案し、学内で学生食堂および「OGカフェ」を運営する株式会社フジオフードシステム、学内書店を運営する株式会社紀伊國屋書店にも協力いただき、今回の連携企画が実現しました。

【各対象店舗の実施内容】



・学生食堂（安威キャンパス・総持寺キャンパス）

名称： 60周年記念定食

対象： 追手門学院大学の在学生限定

価格： 60円（通常売価 550円）

限定食数： 1日205食限定（総持寺キャンパス：150食＋α ／ 安威キャンパス：50食＋α）

実施日程：

2026年 6 月22日（月）～ 6月26日（金）

7月13日（月）～ 7月17日（金）

10月 5 日（月）～10月 9 日（金）

11月 9 日（月）～11月13日（金）

12月 7 日（月）～12月11日（金）

2027年 1 月12日（火）～ 1月14日（木）

・OGカフェ（総持寺キャンパス）

名称： 60周年記念セット

対象： 追手門学院大学の在学生限定

価格： 60円（通常売価 550円相当）

内容： 既存ドリンクメニュー（Sサイズのみ）から1つ ＋ パウンドケーキ ＋ チョコフィナンシェ

限定食数： 1日50食限定

実施日程：

2026年6月29日（月）～ 7月 3 日（金）

10月12日（月）～10月16日（金）

11月23日（月）～11月27日（金）

12月14日（月）～12月18日（金）

2027年1月18日（月）～ 1月19日（火）、1月25日（月）

・紀伊國屋書店（学内店舗）

大学創立60周年に合わせ、対象商品を「60％OFF」とするキャンペーンを実施します。

実施日程：

2026年6月15日（月）～ 6月19日（金）

7月 6 日（月）～ 7月10日（金）

10月19日（月）～10月23日（金）

11月 4 日（水）～11月 6 日（金）

11月30日（月）～12月 4 日（金）

2027年1月 5 日（火）～ 1月 8 日（金）

※ 11月2日（月）は学園祭当日のため授業なし、11月3日（火）は祝日のため。