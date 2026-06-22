料理メディア「Nadia」、長野県川上村、TOKYO FMがタイアップ！Nadia Artistのさや・野菜ソムリエママがラジオ番組『Blue Ocean』に出演し、長野県川上村レタスのレシピをご紹介
Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城 嘉紀 以下「Nadia」）と長野県川上村（長野県南佐久郡／村長 由井 明彦）、株式会社エフエム東京（東京都千代田区／代表取締役社長 唐島 夏生 以下「TOKYO FM」）がタイアップ。料理メディア・Nadia（ナディア）に所属する料理研究家のさや・野菜ソムリエママさんが、レシピを通して、川上村レタスの魅力を発信いたします。
料理家紹介
さや・野菜ソムリエママさん
野菜ソムリエの資格を持つ、2児の母。Instagramのフォロワー数は33万人超（2026年5月現在）。「野菜をラクしておいしく」がモットー。簡単に作れて心と体が健康になる野菜レシピが人気。また、レシピだけでなく、野菜の保存法など家事のお助け情報も発信している。
TOKYO FM『Blue Ocean』
【コーナー】
「Blue Oceanおいしさ＋～ 高原レタスでシャキッとレシピ～ supported by 長野県川上村」
【放送予定日】
6/26（金）09:30頃
【パーソナリティ】
住吉美紀
【番組内容】
Blue Oceanは自由に話せるラジオの広場。
同じ時代を生きるみんなのホンネと本音を住吉美紀が繋ぎます。
今日をちょっとだけいい日にするヒントをシェアします。
【番組ホームページ】
https://www.tfm.co.jp/bo/
＜提供：長野県川上村＞
長野県南佐久郡川上村は、標高1000ｍを超える高冷地に位置する日本有数のレタス産地です。冷涼な気候と豊かな自然に育まれたレタスで、日本の夏に旬をお届けしています。
料理メディア「Nadia」について
Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,100名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。
なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年6月時点で合計約8,200万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。
また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。
弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。
ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)
▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)
▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)
▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)
▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)
＜Nadia株式会社について＞
会社名： Nadia株式会社
設立：2012年7月5日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業
＜お問い合わせ＞
contact@nadia-corp.co.jp