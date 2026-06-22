料理メディア「Nadia」、長野県川上村、TOKYO FMがタイアップ！Nadia Artistのさや・野菜ソムリエママがラジオ番組『Blue Ocean』に出演し、長野県川上村レタスのレシピをご紹介

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城 嘉紀 以下「Nadia」）と長野県川上村（長野県南佐久郡／村長 由井 明彦）、株式会社エフエム東京（東京都千代田区／代表取締役社長 唐島 夏生 以下「TOKYO FM」）がタイアップ。料理メディア・Nadia（ナディア）に所属する料理研究家のさや・野菜ソムリエママさんが、レシピを通して、川上村レタスの魅力を発信いたします。

料理家紹介

さや・野菜ソムリエママさん

野菜ソムリエの資格を持つ、2児の母。Instagramのフォロワー数は33万人超（2026年5月現在）。「野菜をラクしておいしく」がモットー。簡単に作れて心と体が健康になる野菜レシピが人気。また、レシピだけでなく、野菜の保存法など家事のお助け情報も発信している。

TOKYO FM『Blue Ocean』

【コーナー】

「Blue Oceanおいしさ＋～ 高原レタスでシャキッとレシピ～ supported by 長野県川上村」

【放送予定日】

6/26（金）09:30頃

【パーソナリティ】

住吉美紀

【番組内容】

Blue Oceanは自由に話せるラジオの広場。

同じ時代を生きるみんなのホンネと本音を住吉美紀が繋ぎます。

今日をちょっとだけいい日にするヒントをシェアします。

【番組ホームページ】

https://www.tfm.co.jp/bo/

＜提供：長野県川上村＞

長野県南佐久郡川上村は、標高1000ｍを超える高冷地に位置する日本有数のレタス産地です。冷涼な気候と豊かな自然に育まれたレタスで、日本の夏に旬をお届けしています。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,100名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年6月時点で合計約8,200万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。



▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp