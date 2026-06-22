『 2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] 』KNTV で 7/26(日) 韓国から生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、イトゥクとヒチョルのユニット公演『 2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] 』の最終日の模様を韓国から生中継することを決定いたしました。

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SUPER JUNIORの年長者としてグループを引っ張る1983年生まれのイトゥクとヒチョル。共に、芸能界屈指のトークスキルを持ち、MCとしても活躍する2人が満を持して行う初のファンコンサートは、イトゥクとヒチョルにしか出せない空気感や深い信頼関係が織りなす唯一無二のステージになること必至です。

KNTVでは、7月24日（金）～26日（日）にオリンピック公園オリンピックホールで行われるファンコンの最終日の模様を生中継でお届けいたします。熟練のケミストリーは会場に笑いと濃厚な時間を届けることでしょう。是非、リアルタイムでご視聴ください！

■＜生中継＞

『2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983]』

7月26日（日） 午後5：00～ 韓国から生中継！

出演：イトゥク、ヒチョル（SUPER JUNIOR）

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※日本語字幕付き。

※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

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