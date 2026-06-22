【楽天お買い物マラソン特価】高評価のiOS限定ポケモンGO(R)オートキャッチ「Rocket Balloon」が特別価格！アプリ更新でGPS安定性も向上

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、昨年末の発売以来ユーザーから高い評価を獲得しているiOS限定のポケモンGO(R)対応オートキャッチデバイス「Rocket Balloon（ロケットバルーン）」を、2026年6月22日（月）より開催される楽天お買い物マラソンにて期間限定の特別価格で販売いたします。

専用アプリ「UltrA CatcheR」の継続的なアップデートによりGPS機能の安定性が向上してきており、電源を入れるだけの手軽さと単三電池駆動で、初夏のお出かけシーズンに快適なポケ活環境をお届けします。

■ セール実施期間：楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL:

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW2XTHBS

楽天： https://item.rakuten.co.jp/onostore/109/

いつでもどこでも楽々！ポケモンGOの自動捕獲とオートスピンで効率的な冒険をサポート！～こんなポケ活の悩み、ありませんか？～

「歩きスマホが危ない」「バッテリーがすぐ切れる」「休憩中にポケ活が進まない」--これらの悩みを「Rocket Balloon」が一台でまとめて解消します。カフェでも職場でも、すき間時間がそのままポケ活タイムに変わる新しいスタイルを、発売以来の高評価とアプリの継続改善で実現しています。

〇発売以来ユーザー高評価！Rocket Balloonが選ばれる5つの理由

単三電池対応で長時間の自動サポートを実現！快適なポケ活をしっかりサポート！【1】電源ONだけで即再開「ワンタッチ起動システム」

一度設定すれば、本体が前回のルートとステータスを記憶。次回からは電源を入れるだけで前回の続きから自動サポートを再開します。アプリ操作もスマホを取り出す手間も不要です。

【2】【iOS限定】休憩中もチャンスを逃さない「スマートウォークサポート」

iOS専用アプリ「UltrA CatcheR」と連携し、周辺エリアでのモンスターやポケストップとの出会いを効率的にサポート。カフェやベンチでくつろいでいる間も、周辺エリアのチャンスをやさしくフォローし、ポケ活効率の向上をサポートします。

【3】【iOS限定】効率的な進行をサポート「カスタムルート機能」

単一ポイント移動や、指定地点間を結ぶ「ポイント・ツー・ポイント移動」など、複数の移動パターンを組み合わせたルート設定が可能です。タマゴの孵化やタスク達成をスムーズにサポートし、クールダウン保護機能により、不自然な動きを避けた安定したプレイ環境を実現します。

※本機能は定点（休憩中や立ち止まった状態）での使用を前提としています。

※UltrA CatcheRアプリの起動が必要です。

【4】スマホを見ずに自動化「オートキャッチ＆ポケストップ自動スピン」

自動捕獲とポケストップの自動スピンをまとめてサポート。スマホをポケットに入れたまま歩くだけで、「ボール切れ」「アイテム不足」のストレスから解放されます。

【5】充電の縛りから解放！「単三電池2本駆動」

コンビニなどで手に入る単三電池2本で長時間稼働。充電ケーブル不要・充電忘れの心配もなく、電池を替えるだけですぐに再開できます。長時間のお出かけや週末イベントでも、バッテリー残量を気にすることなくポケ活に集中できます。

〇カフェ・自宅・職場の「すき間時間」をそのままポケ活タイムに変える！

移動パターンを自由設定！ 現実の体験を最優先するスマートウォーク機能搭載起動するだけ！ アプリ操作なしで、前回地点からサポートを即再開カフェでもRocket Balloonで定点ポケ活 休憩中の自動捕獲サポート専用アプリ対応！簡単に設定が可能

発売以来ユーザーから高い評価を獲得し続ける定点サポートデバイス「Rocket Balloon（ロケットバルーン）」が、楽天お買い物マラソンにて特別価格で登場。アプリの継続的なアップデートで安定性も向上中です。

■ セール実施期間：楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL:

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW2XTHBS

楽天： https://item.rakuten.co.jp/onostore/109/

-------製品概要-----------------------------------------------------------

【商品名】 Rocket Balloon（ロケットバルーン）

【商品仕様】

・対応システム：iOS専用、iOS 17.0以上

・重さ：50 g

・サイズ：64 × 15 × 84 mm

・技適認証：取得済み

【商品内容】

・Rocket Balloon本体 × 1

・リストストラップ × 1

・マニュアル× 1

※ご使用には単三電池が別途必要です。（製品には含まれておりません）

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【ご利用にあたってのご注意】

※本製品の一部機能につきましては、ご利用になるゲームアプリの 仕様やバージョンにより、動作が制限される場合がございます。 各アプリの利用環境をご確認の上、お客様ご自身の判断でお楽しみください。

※UltrA CatcheRアプリの一部機能のご利用には、アプリを起動状態にしておく必要があります。

※本製品は定点（休憩中や立ち止まった状態）での使用を前提としています。

※移動中の使用における動作の安定性は保証できませんので、予めご了承ください。

※ゲーム内での動作に関するサポートは対象外となりますので、 予めご了承ください。

※「Pokemon GO(R)」は Niantic, Inc. およびその関連会社の商標または 登録商標です。本製品は公式ライセンス商品ではありません。

------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：Rocket Balloon（ロケットバルーン）

Brook日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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