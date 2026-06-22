『PORTERS DAY 2026』登壇者第3弾を公開　SOMPOキャリアビューロー社・ブレイブ社からの登壇決定

ポーターズ株式会社詳細を確認する :https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0612

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、2026年8月25日（火）開催の人材事業領域に特化したオフラインイベント『PORTERS DAY 2026(https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0622)』について、新たな登壇者・セッションを公開しました。

今回、新たに、株式会社ブレイブ 経営企画本部 / 取締役 執行役員 経営企画本部長 加美山学氏と、SOMPOキャリアビューロー株式会社 本社事業部 営業・ＢＰＯ推進室 室長 / 特命部長 清水英宏氏、同社本社事業部 営業・ＢＰＯ推進室 主任 長谷川恵里氏、同社総務企画部 課長代理 横井清隆氏の登壇セッションが確定した。

各社の事業成長ストーリーや実践事例を通じて、人材ビジネス企業が今後の戦略を描く上でのヒントをお届けします。

各社セッションの詳細を確認する :https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0622

▼今回公開の登壇セッション

高収益・高生産性経営を実現する 派遣DXの現在地

人材派遣業界では、人件費や集客コスト、各種インフラ費用の増加により、収益性の向上がこれまで以上に重要なテーマとなっています。本セッションでは、事業成長を続ける株式会社ブレイブをお招きし、DXとデータ活用を軸に収益構造を改善するための実践事例をご紹介します。Mico・Micovoiceによる集客強化、スマレジュを活用した生産性向上、さらにエーピーシーズ・エーピーアプリによるスタッフとの継続的なコミュニケーションなど、各施策をどのように連携させ成果につなげているのかを解説。人材派遣事業の収益性向上を実現するためのヒントをお届けします。

株式会社ブレイブ 経営企画本部 / 取締役 執行役員 経営企画本部長 加美山 学氏

有効応募20%増、最大63時間のリードタイム短縮 派遣事業の成果を変える、スピード改革に迫る

エントリー時のリードタイム長期化、情報の分散、--。多くの派遣会社が抱えるこうした課題に対し、ＳＯＭＰＯキャリアビューロー株式会社は、業務フローの見直しとデータの一元化による改革を推進しました。そしてPORTERS SAISOKUを活用した求職者アプローチの最適化により、有効応募20％増、最大63時間のリードタイム短縮を実現。派遣事業の成果を左右する"スピード"をどのように競争力へ変えたのか、その実践事例をお届けします。

ＳＯＭＰＯキャリアビューロー株式会社 本社事業部 営業・ＢＰＯ推進室 室長 / 特命部長 清水 英宏氏ＳＯＭＰＯキャリアビューロー株式会社 本社事業部 営業・ＢＰＯ推進室 主任 清水 英宏氏ＳＯＭＰＯキャリアビューロー株式会社 総務企画部 課長代理横井 清隆氏

セッション詳細を見る :https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0622

【イベント概要】

人材紹介・人材派遣企業がさらなる高みを目指し事業成長ストーリーから自社の「勝ち戦略」を掴む1日

PORTERS DAY 2026(https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0622)は、人材紹介・人材派遣などの人材ビジネス企業様の「より良いマッチング」と「雇用創出」をご支援するシステムを25年間提供し続けてきたポーターズが開催する人材事業会社向けの大型オフラインイベントです。

本イベントでは、株式会社インディードリクルートパートナーズ 執行役員（エージェントサービス事業部）兼 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント 代表取締役社長の近藤裕氏による基調講演をはじめ、人材ビジネス企業様各社の事業戦略や、自社データを効果的に活用することで生産性を向上させた事例など、人材ビジネス企業様が今後事業の戦略を考える上で参考となるセッションを多数ご用意しております。

ポーターズでは本イベントを通して、変化の激しい時代においてテクノロジーを前提にビジネスと業務をどう再設計し、AIや自動化をどう取り入れるか。そして、介在価値をどう高めていくのか。

PORTERS導入企業の実践事例をもとに、これからの成長戦略を具体的に描いていきます。

▼▼開催概要▼▼

イベントの詳細はこちら（無料） :https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0622[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/244_1_41caf5cbd2e2e908cf9aad9f539415fb.jpg?v=202606220551 ]

イベントのお申し込みはこちら（無料） :https://hrbc.porters.jp/portersday2026/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR0612

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

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