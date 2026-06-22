創業108年の石崎ホールディングス、都市開発事業を本格始動──「広島への恩返し」を旗印に、次の100年の街づくりへ

株式会社石崎ホールディングス

株式会社石崎ホールディングス（本社：広島県広島市、代表取締役社長：石崎泰次郎、以下「当社」）は、「広島への恩返し」をテーマに、広島での都市開発事業を本格始動します。

創業108年の節目から、次の100年に向けて、当社が所有・取得する不動産を地域価値向上の拠点として活用し、地域・企業・旅行者の皆さまに喜んでいただける街づくりへ参画します。

都市開発事業の第一弾として、創業の地である広島市中区大手町の「石崎本店ビル」11階に、ホテル「craft hotel antenna HIROSHIMA」を2026年秋に開業します。本ホテルは、大昌工芸株式会社、株式会社Moopon Corporation、株式会社グライダーアソシエイツの３社と当社による、４社共創プロジェクトとして推進します。

■craft hotel antenna HIROSHIMA ホームページ

https://crafthotels.antenna.jp/hiroshima/

【事業開始の背景｜創業100年の「恩返し」を形に】

当社は1918年の創業以来、100年以上にわたり広島の地で事業を営んでまいりました。

当社がこれまで事業を継続できたのは、地域社会やお取引先、従業員をはじめとする多くの方々の支えがあったからこそであると考えています。

創業108年を迎えるにあたり、当社はこれまでの感謝と次の100年への想いを、「街そのものを育てる事業」として形にする決意をいたしました。

この度、本格始動する都市開発事業では、当社が保有する不動産を、地域価値創出の拠点として再生し、賛同いただける地域企業との共創を通じて、広島の街を持続発展性の高い都市へと発展させていくことを目指します。

【取り組み第一弾｜craft hotel antenna HIROSHIMA】

都市開発事業の第一弾として、2026年秋、ホテル「craft hotel antenna HIROSHIMA」を開業いたします。

ホテルの運営にあたっては、地域企業や地域文化との連携を前提とし、宿泊者には地域内での食事や体験を楽しんでいただくことで、旅行者のみならず地域全体に価値をもたらすことを目指します。

宿泊施設を起点に、地域内での回遊や消費を促進し、「地域・企業・旅行者」の三者が喜びを享受する事業モデルの実現を図ります。

■ 創業の地、大手町から始まる挑戦

ホテルの開業場所として選定したのは、創業時の本社があった場所に立つ「石崎本店ビル（広島市中区大手町）」。同ビル11階に位置する貸し会議室「ペンストンホール」をリノベーションして開業いたします。

「ペンストンホール」は、もともと地域交流や地域活動の拠点として構想された空間でした。当社の地域への想いを象徴するこの場所を、新たな形で地域貢献を目指す場所として再生して開業する「craft hotel antenna HIROSHIMA」を、「広島への恩返し」を体現する象徴的なプロジェクトとして位置付けています。

■ 広島企業を中心とした4社共創プロジェクト

「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、石崎ホールディングス単独の事業ではなく、それぞれ異なる専門性を持つ４社が連携して推進する共創プロジェクトです。

企画・開発からデザイン、運営までを各分野の専門企業が担うことで、地域に根差した魅力的なホテルづくりと持続可能な運営体制の構築を目指します。

＜プロジェクト推進体制＞

株式会社石崎ホールディングス(https://www.ishizaki-hd.co.jp/index.html)（事業主体・不動産オーナー）

「広島への恩返し」をテーマに、都市開発事業を主体として推進します。

大昌工芸株式会社(https://www.taishokougei.co.jp/)（空間デザイン・設計施工）

広島を代表する空間プロデュース企業として、多数の商業施設や飲食店、展示空間等を手掛けています。本プロジェクトではホテルのデザインおよび設計施工を担当します。

株式会社Moopon Corporation(https://www.moopon.co/)（ホテル運営）

広島市内を中心に宿泊施設を多数運営するプロフェッショナルとして、本プロジェクトではホテル運営全般を担当します。

株式会社グライダーアソシエイツ(https://glider-associates.com/)（事業企画・共同プロデュース）

観光課題の解決を目的としたホテルブランド「craft hotel antenna」を展開。本プロジェクトでは事業企画、ブランド開発、開業支援を担当します。

４社がそれぞれの強みを持ち寄ることで、単なる宿泊施設の開発に留まらず、広島の魅力発信と地域経済活性化につながる新たな地域拠点の創出を目指します。

■ ホテルコンセプトは「地域の“熱”が集まる場所」

「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、地域の魅力・熱を集積し、旅行者へ発信する拠点となることを目指します。

ホテルそのものが目的地になるのではなく、地域の食・文化・人との出会いを生み出す中継地点として機能することで、地域内の回遊と消費を促進。地域・企業・旅行者、それぞれに価値をもたらす「三方よし」の実現を目指します。

また本ホテルでは、宿泊そのものを通じて広島の魅力を発見できる体験づくりにも取り組みます。

その一環として、客室空間には広島県内で生まれた家具や寝具などを積極的に採用。宿泊客が滞在中、自然に広島の優れたものづくりや地域文化に触れられるよう、宿泊体験をコーディネートします。

家具・寝具の選定にあたっては、広島を代表する家具専門店「井口家具百貨店」が監修。広島発の家具メーカーである浜本工芸株式会社や、日本屈指のベッドメーカーであるドリームベッドの製品をはじめ、地域企業の優れたプロダクトを取り入れています。

宿泊客にとっては、広島の魅力と出会う入口となり、地域企業にとっては自社製品や技術を国内外へ発信するショーケースとなることを目指しています。

■ 事業の展望 | 代表取締役社長 石崎泰次郎

「都市開発事業は、私たちにとって単なる新規事業ではありません。100年以上にわたって広島の地で事業を続けさせていただいた感謝を、次の100年の街づくりという形でお返しするための、当社の決意の表れです。

2026年秋に開業する『craft hotel antenna HIROSHIMA』は、その第一歩。ホテルを訪れる観光客、運営に関わる当社や仲間の企業、そして近隣の皆さまや街そのものが、一つの取り組みを通じて互いに豊かになる。そんな循環を目指し、創業の地・大手町から始めます。

将来的には、ビジョンを共有する地域企業との共創を通じて、街区単位、エリア単位の街づくりへと発展させ、広島がさらに『住んでよし、訪れてよし』の街となるよう、貢献してまいります。」

■ 施設概要

施設名称：craft hotel antenna HIROSHIMA

所在地：広島県広島市中区大手町2丁目7-6（石崎本店ビル11階／旧ペンストンホール）

開業予定：2026年秋

ホームページ：https://crafthotels.antenna.jp/hiroshima/

※客室数、宿泊プラン、料金等の詳細は、8月下旬～9月初旬にプレスリリース第2弾としてご案内予定です。

【今後のスケジュール】

2026年7月末 内装工事完了予定

2026年8月 関係者向け説明会・内覧会実施予定

2026年秋 「craft hotel antenna HIROSHIMA」開業予定

【会社概要】

■株式会社石崎ホールディングス

本社：広島市安芸区矢野新町1丁目2番15号

創業：1918年（大正７年）７月

設立：2022年（令和４年）１月

代表者：代表取締役社長 石崎 泰次郎

事業内容：グループ会社の経営管理、経営企画、リスク管理 等

URL：https://www.ishizaki-hd.co.jp/index.html

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社石崎ホールディングス

サステナビリティ推進部 ブランディング課

河崎 哲也

soumu@ishizaki-hd.co.jp