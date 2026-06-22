JAXA・SPACETIDE共催「地域産業×宇宙 Action Forum -ビジネスを生み出すエコシステム-」

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、一般社団法人SPACETIDE（SPACETIDE）との共催により、2026年7月6日（月）に「地域産業×宇宙」をテーマに、持続可能な宇宙産業エコシステム構築に向けたフォーラムを開催いたします。

本イベントでは、国内各地で宇宙産業振興を進める自治体や支援機関の実務担当者をお招きし、各地の先行事例をもとに、その背景や取り組み、体制、また直面する課題について議論するパネルセッションを実施します。

また後半では、JAXAおよびSPACETIDEの職員も交え、参加者同士の発信や意見交換を通じて課題の共有と議論を深める参加型のワークショップを行います。

本イベントは、地域において宇宙ビジネスの創出・成長を支援する自治体や支援機関、金融機関、事業者の皆様にとって、次のアクションに向けた具体的なヒントと新たなネットワークを得る機会となることを目指しています。

申し込みはこちら：https://actionoforum01.peatix.com

※本イベントは、SPACETIDEが主催する国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」のサイドイベントとして開催いたします。

「SPACETIDE 2026」公式サイト：https://events.spacetide.jp/event/Tide2026 (https://events.spacetide.jp/event/Tide2026)

■開催概要

【日 時】2026年7月6日（月） 17:50～20:10

【開催方法】ハイブリッド開催（リアル開催・オンライン同時配信）

【参 加 費】 無料

【会 場】VISION CENTER TOKYO TORANOMON

東京都港区虎ノ門２丁目４－７

※オンライン視聴の方には、お申し込み後視聴用リンクをお送りします。

【定 員】リアル開催：60名（定員に達した場合は受付を締め切らせていただきます）

【主 催】国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、一般社団法人SPACETIDE

【運営協力】株式会社ゼロワンブースター

■タイムテーブル（予定）

17:50-18:20 開会・主催者挨拶・オープニングセッション

（JAXAによるインプット、SPACETIDEによる取り組み紹介）

18:20-19:00 パネルセッション 「地域産業×宇宙 ～先行地域の実践とリアルな課題～」

19:00-19:40 ワークショップ 「地域産業×宇宙 次の一歩ワークショップ ～それぞれの取組み・関心・悩みを持ち寄り、次の一歩を考える～」

※オンラインの皆様には、パネル登壇者によるQ＆Aセッションを予定しています

19:40-20:10 登壇者・参加者交流会

20:10 クロージング

■オープニングセッション登壇者

JAXA新事業促進部 部長

岩本 裕之

SPACETIDE 産業連携室 室長

藤野 翔太

■パネルセッション登壇者

岐阜県 商工労働部 航空宇宙産業課 産業振興係 主査

高井 淳氏

地方独立行政法人山口県産業技術センター プロジェクト推進部 宇宙データ利用推進センター 副センター長

森 信彰氏

福島県立テクノアカデミー浜 職業能力開発短期大学校 ロボット・環境エネルギーシステム学科長

渡邉 真義氏

有限会社オービタルエンジニアリング 取締役社長

世代宇宙システム技術研究組合 代表理事

JAXA新事業促進部 客員

山口 耕司氏