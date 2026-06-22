「ユビレジ」とグローリー社「つり銭機500シリーズ」が連携

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供する株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、グローリー株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：原田 明浩、以下グローリー）が提供する「つり銭機500シリーズ」と「ユビレジ」が連携したことをお知らせします。

近年、飲食店や小売店では、人手不足への対応や会計業務の効率化を目的として、自動釣銭機の導入が進んでいます。一方で、店舗によって求められる運用や設置環境は異なり、利用する機器にもさまざまなニーズがあります。

ユビレジではこれまでも、店舗がそれぞれに適した環境を構築できるよう、決済サービスや周辺機器との連携を進めてきました。このたび連携を開始したグローリー社の「つり銭機500シリーズ」は、現金管理業務を支援する機能を備えたシリーズです。既に連携している「N300シリーズ」に加え、新たに「500シリーズ」にも対応したことで、店舗は店舗規模や会計件数、運用方針に応じて、より柔軟に自動釣銭機を選択できるようになりました。

ユビレジは今後も、店舗ごとの運用に寄り添った連携を拡充し、より使いやすい店舗運営環境の実現を目指してまいります。

●グローリー株式会社

本 社：兵庫県姫路市下手野1-3-1

代表者：代表取締役会長 三和 元純

代表取締役社長 原田 明浩

U R L： https://www.glory.co.jp/

事業内容：通貨処理機・セルフサービス機器の開発・製造・販売・保守、電子決済サービス、生体認証ソリューション等の提供

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/