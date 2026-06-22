【Belkin】ディズニー『ズートピア２』＆『くまのプーさん』デザインが登場！Belkin SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン（限定モデル ディズニーシリーズ）

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』と『くまのプーさん』をデザインした「SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン」を、2026年6月22日（月）より発売いたします。

■Belkin SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン（限定モデル ディズニーシリーズ）

本製品は、お子さまの聴覚に配慮した音量上限85dBを備えながら、高音質サウンドと最大30時間の長時間再生を実現したキッズ向けワイヤレスオンイヤーヘッドホンです。映画の世界観を取り入れた『ズートピア2』と『くまのプーさん』の2種をラインナップ。お出かけや旅行のお供にぴったりな、街に映えるスタイリッシュでポップな存在感が魅力です。

≪製品の特長≫

音量上限85dBで、子どもの耳を守る安心設計

お子さまの聴覚に影響を与えないよう、最大音量を85dBに制御。リスニング学習や遊びに、安心してお使いいただけます。一般的なヘッドホンの多くは音量保護機能を備えていませんが、本製品は子供の健全な聴力範囲に配慮した安全設計を採用しています。

楽しさが途切れない、30時間連続再生

1回の完全充電で連続30時間の使用が可能。1日4～5時間の使用を想定した場合、週1回の充電で約1週間お使いいただけます。通学や旅行、長時間のお出かけでもバッテリー切れの心配がありません。（※Belkinラボ調べ）

USB-Cで急速充電、わずか10分で3時間再生

USB-Cポートを搭載し、10分の充電で約3時間の再生が可能。忙しい朝や外出前でもサッと充電でき、お子様を待たせません。

長時間でも快適、やさしくフィットする装着感

成長期の頭に合わせて長さや角度を調整できるヘッドバンド設計を採用。柔らかなイヤーパッドが耳をやさしく包み込み、長時間の使用でも快適なつけ心地を実現します。

付属のマイク付きケーブルで有線接続も可能

タブレット端末、ノートPCほか多くの機器に対応。付属のオーディオケーブルを使用する際は、有線モードでもヘッドホンの内蔵マイクを使用できます。

ステッカーセットで自分らしくカスタマイズ

『ズートピア2』、『くまのプーさん』それぞれのデザインのステッカーセットが付属。ヘッドホンに個性をプラスして、自分らしいスタイルにアレンジできます。

≪楽天市場限定キャンペーン≫

『ズートピア２』ヘッドホンケースの先行販売を開始！同時購入でお得な割引を実施

楽天市場限定で、『ズートピア2』デザインのヘッドホンケースの先行販売を開始いたしました。ケースの両面にはニックとジュディがデザインされており、持ち運びやすいキュートな仕様となっております。

さらに、ヘッドホン本体とこちらのケースを同時にご購入いただいたお客様には、お得な割引価格でご提供いたします。ぜひこの機会に、お早めにお求めください。

≪製品概要≫

製品名： SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン ズートピア

発売日：2026年6月22日（月）

型番：AUD002qcOGV3-DY

販売サイト（Amazon）：https://www.amazon.jp/dp/B0GRTZ95Q1

販売サイト（楽天市場）：https://item.rakuten.co.jp/belkin-shop/aud002qcogv3-dy/

価格：4,455円（税抜）

製品名：SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん

販売日：2026年6月22日（月）

型番：AUD002qcWPV3-DY

販売サイト（Amazon）：https://www.amazon.jp/dp/B0GRV9VGC5

価格：4,445円（税抜）

＜Belkinについて＞

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト：http://www.belkin.com/jp/

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