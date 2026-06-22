爆風すぎて笑ってしまうほどのハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」Amazon.co.jp限定カラーを発売

株式会社ドウシシャ

「ゴリラのひとふき」Amazon.co.jp限定カラー

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、圧倒的な大風量で好評を博しているハイパワードライヤー

「ゴリラのひとふき」の限定カラーを、2026年6月22日(月)よりAmazon.co.jp限定で発売します。 URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLNXRYMT

【開発経緯】

本製品は「速乾」を最重要視するユーザーのニーズに応え、風速約63.91ｍ/sの“爆風”を実現したハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」です。健康・美容家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』から、ドウシシャ初の美容家電として開発しました。

日頃、お風呂上がりに「子どもの髪を乾かすのが優先で、自分の髪は自然乾燥させてしまう」という子育て世代の方や、「お風呂に入ることよりも、その後のドライヤーが面倒」と感じてしまう方のリアルな不満に寄り添い、“とにかく早く乾く”ことに徹底的にこだわった、ハイパワードライヤーです。

【商品特長】

◆最大風速63.91ｍ/sの爆風パワー

直径32ｍｍの大きな羽を備えた高速モーターを採用し、最大風速63.91ｍ/sを実現しました。髪の水分を一気に吹き飛ばすような爆風で、乾燥時間を大幅に短縮します。忙しい朝の支度時間や早く寝たい夜のお風呂上がりでもすぐに乾かすことができ、「その風、まさにゴリラ級！」にふさわしいパワーを体感いただけます。

◆ゴリラの顔が光って、温度と風量を分かりやすく表示

温度と風量は、本体側面のLED表示部分にゴリラの顔アイコンで表示されます。ひと目で設定が分かるため、迷わず直感的に操作できて安心です。

温度は3段階で、熱風が赤、温風がオレンジ、冷風が青に光ります。また、熱風と冷風が自動で切り替わるリズムモードでは赤と青が交互に点灯します。

風量はゴリラの数で表示されます。強＝3頭、中＝2頭、弱＝1頭とひと目でわかるデザインです。使用時は常にマイナスイオンが発生し緑色のランプが点灯します。

◆風量3段階×温度3段階+オートリズムモードの充実機能

風量は「強・中・弱」の3段階から選べ、最大パワーが強すぎると感じる方にも安心してご使用いただけます。また熱風と冷風を自動で切り替えるオートリズムモードを搭載し、髪を過度な熱から守りながら、しっとりとなめらかな仕上がりをサポートします。

◆マグネットで簡単に取り付けられるノズル付き

吹き出し口には、マグネットで簡単に着脱できるノズルを採用しています。朝のスタイリング時でも、うねりやハネなど気になる部分をピンポイントで整えることができます。

◆フィルターが外せてお手入れカンタン

吸込口のフィルターとフィルターカバーは取り外し可能で、簡単にお手入れができます。フィルター部分は水洗いも可能で、ほこりなどを取り除いて清潔に安心して使用できます。

◆イラストパッケージ

パッケージはアイコンのゴリラがドライヤーを持っているイラストと、本製品の風量の強さを伝える「その風、まさにゴリラ級！」の文字が書かれています。また、パッケージ側面にはさまざまな髪の長さの女性社員による時短テスト結果と感想を掲載しています。

※社内アンケートにて普段のヘアドライにかかる時間の回答結果を参考に比較を行いました。

※毛量や髪質により個人差があります。

【スペシャルムービー公開中】

ドライヤーの爆風が伝わるスペシャルムービーを公開しています。

1：https://youtu.be/pHQCOVLH-B4

2：https://youtu.be/sa26rCHnN58

【ゴリラシリーズとは】

『ゴリラシリーズ』では、コンセプトの異なる3つのシリーズを展開しています。

1つ目は健康・美容家電を展開する「ゴリラのハイパワーシリーズ」、2つ目は日用雑貨が中心の「ゴリ推し企画」、そして3つ目が、リラックスアイテムライン「ゴリラリラックス」です。

「ゴリラのハイパワーシリーズ」は、整体師姿の“兄ゴリラ”がアイコンとして登場し、ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」をはじめ、パワフルな機能性とインパクトのあるネーミングで多くの支持を得ています。

「ゴリ推し企画」は、重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」をはじめ、カテゴリーの枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げているシリーズです。 こちらでは“弟ゴリラ”が登場し、さまざまな職業を転々とするアルバイトという設定で、製品ごとに異なる役柄に扮しています。

「ゴリラリラックス」では、“兄ゴリラ”がストライプ柄のパジャマでくつろぐ様子をモチーフに、枕やブランケットなどの寝具アイテムをラインアップしています。

【商品概要】

名称 ：ゴリラのひとふき

型番 ：GRD-2501 BK

カラー ：ブラック（Amazon限定カラー）

電気規格 ：AC100V 50Hz/60Hz

定格消費電力：1200W

風温（約） ：80℃（熱風/TURBO時）

電源コード長さ（約）：1.8ｍ

サイズ（約）：W20×D21.5×H5.5ｃｍ

質量（約） ：540ｇ（ノズル含まず）

希望小売価格：16,280円（税込）

URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLNXRYMT

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

TEL：0120-104-481 （平日 9:00～17:00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。