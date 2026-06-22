“フルーツでスマイルを。”のDole バナナを食べて勝つ！ 『Doleバナ勝(R)バナナ』登場

株式会社ドール

株式会社ドール(本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO 青木 寛、以下 Dole) は、おなじみの『Doleバナ活(R)バナナ』のパッケージデザインを変更し、夏の暑さやスポーツシーンなど、さまざまな「勝ちたい瞬間」を応援する『Doleバナ勝(R)バナナ』を期間限定で展開します。

鮮やかな赤いパッケージが目をひく『Doleバナ勝(R)バナナ』は6月22日（月）頃より順次、全国のスーパーマーケット等に登場予定です。

バナナはエネルギー源となる糖質に加え、カリウムなどのミネラルを含む果物です。スポーツシーンはもちろん、暑さで体力を使いやすい夏場のエネルギーチャージにも取り入れやすく、毎日をポジティブに過ごしたい方にぴったりです。Doleは「バナナを食べて勝つ！」を合言葉に、「暑さに勝つ」、「スポーツで勝つ」、「自分に勝つ」といった様々なシーンを、『Doleバナ勝(R)バナナ』で応援します。

同パッケージでの展開は、2027年春頃までを予定しています。

■夏のおすすめ！「冷やし塩バナナ」

暑さで汗をかきやすい季節やスポーツシーンでは、こまめな水分補給に加え、塩分やミネラルにも意識を向けたいもの。そんな時にぴったりのバナナの楽しみ方としておすすめしたいのが、よく冷やしたバナナにひとつまみの塩を合わせる「冷やし塩バナナ」です。

ひんやりとした口あたりで暑い日にも食べやすく、バナナの甘みにほどよい塩味が加わることで、甘じょっぱいおいしさを楽しめます。朝食やおやつとしてはもちろん、部活動やスポーツ観戦、夏のお出かけ前後にも取り入れやすい、これからの季節にぴったりの食べ方です。

作り方は、バナナを冷蔵庫で冷やし、食べる直前に少量の塩をふるだけ。塩の量はお好みに合わせて調整し、摂り過ぎにはご注意ください。

■『Doleバナ勝(R)バナナ』商品概要

「バナナを食べて勝つ！」という願いを込めました。

スポーツ観戦のおともに、運動時や仕事の合間にもぴったりです。

産地：フィリピン

『Doleバナ勝(R)バナナ』や、Doleバナナに関する情報は公式HPでも掲載しています。

https://www.dole.co.jp/lp/jp/banakatsu/

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：177名（2026年4月現在）

事業内容：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益：576億円（2025年3月期）