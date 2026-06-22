【都ホテル 尼崎】夏のフルーツと愛らしい動物たちが彩る心ときめくアフタヌーンティーを販売
サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー
ホテルオリジナルの木箱を一段ずつ開けると、旬のフルーツや愛らしい動物をモチーフにしたスイーツがお目見え。メロンと星空の炭酸ジュレや、桃とライチのパフェ、ライオンをモチーフにしたマンゴーケーキ、ウリ坊のシュークリームなど、思わず笑顔になる可愛らしいスイーツを取り揃えました。
セイボリーには、空豆のキッシュ、冷製のコーンポタージュなどをご用意しました。
木箱の引き出しを開ける楽しさと、瑞々しい夏の果実、そして小さな動物たちが織りなす心ときめく
世界を、この夏限定でお届けします。
■実施概要■
サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー
【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）
【提供時間】11：30～16：00
【実施店舗】ロビーラウンジ ザ・ラウンジ
【料 金】3,800円
90分フリーフロー付き 4,800円
サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー
【メニュー】
メロンと星空の炭酸ジュレ / マンゴーライオン
ふんわり焼ドーナツ / 紅茶のシフォンケーキ
シャインマスカット いちじく
パインとココナッツのパウンドケーキ
桃とライチのパフェ / バスクチーズケーキ / ウリ坊シュー
冷製コーンポタージュ / アランチーニ / 空豆のキッシュ
紅茶（ロンネフェルトティー）またはコーヒー
フリーフローメニュー（90分）
ロンネフェルトティー
（アッサム・バリ / アールグレイ / アイリッシュモルト / ルイボスレモン /
フィールリラックス / オリジナルアイスティー / ダージリンアイスティー）
コーヒー
【ご予約・お問い合わせ】
1階 ロビーラウンジ ザ・ラウンジ
直通TEL 06-6488-4961
営業時間 10：00～18：00 (L.O.17：30)
店舗URL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/lounge/
WEB予約 :
https://res-reserve.com/ja/restaurants/lounge-amagasaki
※写真はすべてイメージです。
※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。
※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
都ホテル尼崎
【都ホテル 尼崎】
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