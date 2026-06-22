【都ホテル 尼崎】夏のフルーツと愛らしい動物たちが彩る心ときめくアフタヌーンティーを販売

株式会社近鉄・都ホテルズサマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー

ホテルオリジナルの木箱を一段ずつ開けると、旬のフルーツや愛らしい動物をモチーフにしたスイーツがお目見え。メロンと星空の炭酸ジュレや、桃とライチのパフェ、ライオンをモチーフにしたマンゴーケーキ、ウリ坊のシュークリームなど、思わず笑顔になる可愛らしいスイーツを取り揃えました。

セイボリーには、空豆のキッシュ、冷製のコーンポタージュなどをご用意しました。

木箱の引き出しを開ける楽しさと、瑞々しい夏の果実、そして小さな動物たちが織りなす心ときめく

世界を、この夏限定でお届けします。

■実施概要■

サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】11：30～16：00

【実施店舗】ロビーラウンジ ザ・ラウンジ

【料 金】3,800円

90分フリーフロー付き 4,800円

サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー

【メニュー】

メロンと星空の炭酸ジュレ / マンゴーライオン

ふんわり焼ドーナツ / 紅茶のシフォンケーキ

シャインマスカット いちじく

パインとココナッツのパウンドケーキ

桃とライチのパフェ / バスクチーズケーキ / ウリ坊シュー

冷製コーンポタージュ / アランチーニ / 空豆のキッシュ

紅茶（ロンネフェルトティー）またはコーヒー

フリーフローメニュー（90分）

ロンネフェルトティー

（アッサム・バリ / アールグレイ / アイリッシュモルト / ルイボスレモン /

フィールリラックス / オリジナルアイスティー / ダージリンアイスティー）

コーヒー

【ご予約・お問い合わせ】

1階 ロビーラウンジ ザ・ラウンジ

直通TEL 06-6488-4961

営業時間 10：00～18：00 (L.O.17：30)

店舗URL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/lounge/

WEB予約 :https://res-reserve.com/ja/restaurants/lounge-amagasaki

※写真はすべてイメージです。

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

都ホテル尼崎

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