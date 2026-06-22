【都ホテル 尼崎】夏のフルーツと愛らしい動物たちが彩る心ときめくアフタヌーンティーを販売

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株式会社近鉄・都ホテルズ

サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー


　ホテルオリジナルの木箱を一段ずつ開けると、旬のフルーツや愛らしい動物をモチーフにしたスイーツがお目見え。メロンと星空の炭酸ジュレや、桃とライチのパフェ、ライオンをモチーフにしたマンゴーケーキ、ウリ坊のシュークリームなど、思わず笑顔になる可愛らしいスイーツを取り揃えました。


セイボリーには、空豆のキッシュ、冷製のコーンポタージュなどをご用意しました。


木箱の引き出しを開ける楽しさと、瑞々しい夏の果実、そして小さな動物たちが織りなす心ときめく


世界を、この夏限定でお届けします。



■実施概要■


サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー


【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）


【提供時間】11：30～16：00


【実施店舗】ロビーラウンジ ザ・ラウンジ


【料　　金】3,800円


90分フリーフロー付き 4,800円



サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー


【メニュー】


メロンと星空の炭酸ジュレ / マンゴーライオン


ふんわり焼ドーナツ / 紅茶のシフォンケーキ


シャインマスカット いちじく


パインとココナッツのパウンドケーキ


桃とライチのパフェ / バスクチーズケーキ / ウリ坊シュー


冷製コーンポタージュ / アランチーニ / 空豆のキッシュ


紅茶（ロンネフェルトティー）またはコーヒー


フリーフローメニュー（90分）


ロンネフェルトティー


（アッサム・バリ / アールグレイ / アイリッシュモルト / ルイボスレモン /


フィールリラックス / オリジナルアイスティー / ダージリンアイスティー）


コーヒー　



【ご予約・お問い合わせ】


1階　ロビーラウンジ ザ・ラウンジ


直通TEL　06-6488-4961


営業時間　10：00～18：00 (L.O.17：30)　


店舗URL　https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/lounge/



WEB予約 :
https://res-reserve.com/ja/restaurants/lounge-amagasaki




※写真はすべてイメージです。


※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。


※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。






都ホテル尼崎


【都ホテル 尼崎】


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