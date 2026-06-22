【東京都港区】パリ市と連携した海水浴イベント「お台場プラージュ2026」を今年も開催します！

港区

区は、東京2020大会のレガシーとして「泳げる海、お台場」の実現をめざし、昨年、約100年ぶりに「泳げるセーヌ川」を復活させたパリ市と連携し、海水浴イベント「お台場プラージュ2026」を今年も開催します。

今年は、開催時間を1時間早めて遊泳時間の充実を図ります。また、水上アスレチックはコースを２倍に延伸するとともに、砂浜にもアスレチックを設置し、子どもから大人まで楽しめる内容としています。

◆海水浴イベントの概要

◆オープニングセレモニーの概要

- 日 時 令和8年7月17日（金曜）～21日（火曜）の5日間 午後2時～7時 ※7月19日、20日は夜間に映画上映会を予定しています。- 開催場所 都立お台場海浜公園（港区台場1丁目4番）映画上映会の様子海水浴の様子地引網体験の様子- 日 時 令和8年7月18日（土曜） 午後1時～1時30分- 出 席 者 清家愛 港区長、ベアトリス・ル・フラペール・デュ・エレン 駐日フランス大使オブジェ

詳細は、港区ホームページ(https://www.city.minato.tokyo.jp/beieriasuishintan/plage/08.html)をご確認ください。