「craft hotel antenna」初の地域共創モデルが広島に誕生

株式会社グライダーアソシエイツ

株式会社グライダーアソシエイツ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：杉本哲哉、以下「当社」）は、地域課題に向き合うホテルブランド「craft hotel antenna」の第二号案件として、「craft hotel antenna HIROSHIMA」を2026年秋に開業することをお知らせいたします。

当社は2026年3月、「地域における観光の担い手不足」という課題に向き合うためのホテルブランド「craft hotel antenna(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000299.000005122.html)」を発表するとともに、共創パートナーの募集を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000300.000005122.html)いたしました。このたび開業が決定した「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、その取り組みから生まれた初の共創案件です。

本案件は、1918年創業の広島企業・株式会社石崎ホールディングスが推進する「広島への恩返し」をテーマとした都市開発構想に、当社が共創パートナーとして参画する共同プロジェクトであり、「craft hotel antenna」初の地域展開モデルとなります。

さらに、同じく広島を拠点とする大昌工芸株式会社、株式会社Moopon Corporationが参画し、4社による地域共創プロジェクトとして推進されます。

■「craft hotel antenna」ホームページ

https://crafthotels.antenna.jp/

【背景｜観光の担い手を増やすため、共創モデルを推進】

観光は日本における成長産業である一方、市場規模の大きさに比して具体的な事業イメージを描きにくく、収益の不安定さや人材不足といった構造的課題も抱えています。その結果、特に地域企業や中小規模事業者にとっては、新規参入のハードルが高い産業となっています。

当社はこの課題に対し、事業イメージを具体化しやすく、投資・運営コストを現実的な水準に抑えながら収益性を確保し、同時に地域経済にも貢献できる観光事業モデルの構築が必要であると考えています。具体的には、既存不動産をリノベーションし、初期投資を3～5年程度で回収することを前提とした事業設計とすることで、異業種・中小規模事業者でも参入しやすいモデルを目指しています（※投資回収期間は物件状況や投資内容により変動）。

2026年5月に東京・高円寺で開業した「craft hotel antenna SHINJUKU KOENJI」は、このモデルを検証するための直営第一号案件です。そして今回の「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、その開業・運営を通じて得た知見を活かしながら、地域企業4社による分業体制で実現する、初の地域共創モデルとなります。

【ホテル概要｜craft hotel antenna HIROSHIMA】

「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、石崎ホールディングスが推進する「広島への恩返し」をテーマとした都市開発構想の第一号案件として開業します。

本施設は、創業108年を迎えた石崎ホールディングスと、観光による地域活性化を目指す当社が共創し実現する、地域展開モデル第一号案件でもあります。

■開業場所は平和記念公園付近 石崎ホールディングス創業の地

ホテルの開業地は、石崎ホールディングスの創業時に本社があった場所に立つ高層ビル「石崎本店ビル」の最上階。地域交流や地域活動の拠点として構想されたカンファレンスルーム「ペンストンホール」をホテルとしてリノベーションし、地域の食・文化・人との出会いを生み出す新たな宿泊拠点として再生します。

■客室設計はグループ旅行・複数世帯による滞在に最適化

「craft hotel antenna SHINJUKU KOENJI」と同様に、グループ旅行者・複数世帯による中長期滞在に対応した客室設計と、泊食分離の方針を採用します。

世界遺産・平和記念公園からも近く、徒歩圏内に多数の飲食店や居酒屋、ショッピングエリアを擁する、広島の食文化やトレンドを実感できる立地を活かし、訪れるゲストにホテルを起点とした地域内の回遊を促進し、観光による新たな消費を生み出すことを目指します。

■ホテルコンセプトは「地域の“熱”が集まる場所」

craft hotel antennaは、「地域の熱が集まる場所」をコンセプトに展開しています。

地域にはその土地ならではの食文化や人、企業、プロダクト、歴史があります。ホテルを、それら地域の魅力を集積し、旅行者へ発信するアンテナとして機能させることで、地域内での回遊と消費を促進するとともに、地域のファンを育みます。

■宿泊を通じて広島の魅力と出会う

「craft hotel antenna HIROSHIMA」では、客室を「広島の良いものと出会うショールーム」に見立て、周辺の飲食店や店舗の周遊を宿泊客へ促すほか、家具や寝具をはじめ、地域ゆかりのプロダクトを積極的に採用。宿泊を通じて広島のものづくりや文化に触れられる空間づくりを進めています。

家具・寝具の選定にあたっては、広島を代表する家具専門店「井口家具百貨店」の監修のもと、広島発の家具メーカー・浜本工芸株式会社や、日本屈指のベッドメーカーであるドリームベッドの製品を採用。宿泊客にとっては広島の魅力を発見する入口となり、地域企業にとっては国内外へ製品の魅力を発信するショーケースとなることを目指しています。

【事業モデル｜4社の専門性を結集した共創モデル】

「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、異なる専門性を持つ4社が連携して推進する共創プロジェクトです。ホテルの開業運営には、不動産取得・設計施工・運営・集客等、各フェーズで高い専門性が必要とされるため、特に地域企業にとっては参入障壁が高い分野です。4社がそれぞれの強みを持ち寄ることで、宿泊施設の開発に留まらず、広島の魅力発信と地域経済活性化につながる新たな地域拠点の創出を目指します。

＜プロジェクト参画企業＞

株式会社石崎ホールディングス(https://www.ishizaki-hd.co.jp/index.html)（事業主体・不動産オーナー）

「広島への恩返し」をテーマに、都市開発構想の第一号案件として「craft hotel antenna HIROSHIMA」を、同社の新規事業として開業します。

大昌工芸株式会社(https://www.taishokougei.co.jp/)（空間デザイン・設計施工）

広島を代表する空間プロデュース企業として、多数の商業施設や飲食店、展示空間等を手掛けています。本プロジェクトではホテルのデザインおよび設計施工を担当します。

株式会社Moopon Corporation(https://www.moopon.co/)（ホテル運営）

広島市内を中心に宿泊施設を多数運営するプロフェッショナルとして、本プロジェクトではホテル開業後の運営全般を担当します。

株式会社グライダーアソシエイツ(https://glider-associates.com/)（当社／事業企画・共同プロデュース）

観光課題の解決を目的としたホテルブランド「craft hotel antenna」オーナーとして、本プロジェクトでは事業企画、ブランド開発、開業支援を担当します。

【コメント｜観光領域事業責任者 布袋裕載】

「2026年５月末に東京・高円寺で開業した『craft hotel antenna SHINJUKU KOENJI』は、私たち自身が観光事業へ新規参入し、その可能性や課題を検証するための第一号案件です。

そして『craft hotel antenna HIROSHIMA』は、その開業・運営を通じて得た知見を活かしながら、地域企業と共創して地域の新たな観光拠点を創出する、初めての試みとなります。

地域における持続可能な観光事業は、地域に根差した企業の尽力があってこそ実現できると考えています。今回のプロジェクトでは、『広島への恩返し』という強い想いを持つ石崎ホールディングス、広島を代表する空間プロデュース企業である大昌工芸、宿泊施設運営の豊富な知見を持つMoopon Corporation、そして当社が、それぞれの専門性を持ち寄りながら事業を推進しています。

私たちが増やしたいのは、ホテルそのものというよりも、ホテルを起点に、地域経済の活性化に取り組む『観光の担い手』です。『craft hotel antenna HIROSHIMA』を通じて、観光事業参入の新しいモデルを磨き、今後さらに多くの地域で同様の取り組みが生まれるきっかけをつくっていきたいと考えています。」

【今後の展開｜地域企業と共に、観光事業の新たな担い手を全国へ】

当社は、「craft hotel antenna」を通じて、地域企業による観光事業参入を支援し、地域における観光の担い手を増やしていくことを目指しています。今回の「craft hotel antenna HIROSHIMA」は、その第一歩となる共創モデルです。

今後も、

・遊休不動産の活用を検討している企業

・地域活性化に取り組みたい企業

・ホテル事業への新規参入を検討している企業

との共創を積極的に進めてまいります。

「地域のためになる、新規事業を立ち上げたい」「不動産を活用して、地域価値向上に取り組みたい」「地域活性化のために、観光事業に挑戦したい」そのような想いを持つ企業・団体の皆さまからのご相談を歓迎しています。

【本プレスリリースに関するお問合せ先】

報道関係者の方や取材申込み、業務提携や業務連携のご相談、「craft hotel antenna」共創のご相談等、是非お気軽にご連絡ください。

メール：tourism@glider-associates.com

株式会社グライダーアソシエイツ 社会課題解決領域 観光ユニット 宛

【施設概要】

施設名称：craft hotel antenna HIROSHIMA

所在地：広島県広島市中区大手町2丁目7-6（石崎本店ビル11階／旧ペンストンホール）

開業予定：2026年秋

ホームページ：https://crafthotels.antenna.jp/hiroshima/

※客室数、宿泊プラン、料金等の詳細は、8月下旬～9月初旬にプレスリリース第2弾としてご案内予定です。

<今後のスケジュール>

2026年7月末 内装工事完了予定

2026年8月 関係者向け説明会・内覧会実施予定

2026年秋 「craft hotel antenna HIROSHIMA」開業予定

【会社概要】

■株式会社グライダーアソシエイツ

本社：東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田9F

設立：2012年2月6日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：社会課題の解決につながるコンサルティング業務、クリエイティブ制作、自社サービスの企画・開発・運営、インキュベーション投資

関連会社：株式会社craft.、株式会社マゼランメディカル、株式会社good-eye

URL：https://www.glider-associates.com/