AZUMA FARM Koiwai、米国有力トラベルメディア『AFAR』にて“The 40 Best New Hotels of 2026”に選出

株式会社AZUMA FARM

2026年4月に東北の地に開業したファームリゾート「Azuma Farm」の第一号店「Azuma Farm Koiwai」は、米国のトラベルメディア『AFAR』の“The 40 Best New Hotels of 2026”に選出されました。世界で40軒が選出される中で、「Azuma Farm Koiwai」は、日本を代表する2軒のうちのひとつとして選ばれました。

The 40 Best New Hotels of 2026(https://www.afar.com/hotels/the-best-new-hotels-of-2026)

■『AFAR』とは

『AFAR』は、米国を代表する富裕層向けトラベルメディアです。単なる観光情報の提供にとどまらず、「旅を通じて世界をより良い場所にする」という強い信念を持ち、自身の価値観を大切にする良識あるグローバルな旅行者（travelers who care）から絶大な信頼を獲得しています。旅行者自身の内面を豊かにするだけでなく、訪れる地域社会を支え、地球環境への影響に配慮した旅の体験を発信しています。

2009年に独立系雑誌として創刊された同媒体は、力強いストーリーと美しい写真、クリエイティブなデザインにこだわった誌面づくりを続ける一方、デジタル領域（AFAR.com）では世界180以上の都市の厳選ガイドや7万5,000カ所以上のユニークなスポット情報を網羅しています。

■“The 40 Best New Hotels” 日本を代表する2軒に選出

記憶に残る滞在にするもの、現代の旅行者が価値あるものと捉えること、そしてホスピタリティの未来がどこへ向かっているのかを示す“The Best New Hotels”は、『AFAR』の視点で選ばれ、年に一度発表されます。

今年の選出において『AFAR』が提示するのは、「ラグジュアリーの定義の変化」。現代の旅行者は、単なる快適さや優れたデザイン、洗練されたサービスだけでなく、「客室を越えた外の世界（その土地）へと自分たちを繋いでくれること」をホテルに求めていると説明します。「その土地の歴史や環境とホテルのストーリーが切り離せないものであること」を最大の基準とし、今年は40軒が選出。「Azuma Farm Koiwai」は、日本国内から選ばれたわずか2軒のうちの1軒として名を連ねました。

『AFAR』は「Azuma Farm Koiwai」を、まだ訪れる人が少ない東北地方において、地域の食、歴史、そして工芸への扉を開く最も価値ある場所として紹介しています。広大な農場で育った木材を使って建築されたヴィラ、地域の食材を主役にした料理はもちろん、南部鉄器や染織物の職人、寺院や庭園、そして受け継がれてきた食文化の伝統へとゲストを案内する体験が用意されている点に触れ、これらは「一般的な旅行者が自分一人の力ではアクセスすることが極めて困難な体験である」と評価しています。

■General Manager 眞崎宏明コメント

「世界の一流旅行誌『AFAR』に、「AZUMA FARM」ブランドの初号店である「Azuma Farm Koiwai」を世界的なリストとして選出していただき、大きな驚きと共に心より嬉しく思います。『A Down to Earth Farm Stay（大地を感じるファームステイ）』をコンセプトとし、小岩井農場の豊かな自然をはじめ、岩手県の豊穣な食材そして奥深い歴史や文化、伝統工芸に触れていただく旅を提供してまいります。

「Azuma Farm Koiwai」は、今回の選出を原動力とし、東北エリアを味わい尽くすゲートウェイとして、その魅力を国内はもとより世界中のお客様へ届ける架け橋となれるよう、チーム一丸となって真摯にホスピタリティを追求してまいります」

Azuma Farm Koiwai 施設概要

施設名: AZUMA FARM Koiwai

所在地: 岩手県岩手郡雫石町丸谷地68-77

客室数: 24室

付帯施設: レストラン・ラウンジ棟、プライベートサウナ3棟

敷地面積・建築面積：約8ha・約4,000平方メートル

販売価格: 宿泊費2名1部屋あたり235,400円から（税サ込）※朝夕食、盛岡駅間の無料送迎、館内アクティビティを含むオールインクルーシブ料金

公式Website：https://azumafarms.com/