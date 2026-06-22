『Find Your Space』を7月18日（土）に開催(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループのスポーツクラブNAS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田雅実）は、カナダ・バンクーバー発の高機能アスレティックウェアブランド「lululemon（ルルレモン）」を展開するlululemon athletica JP G.K（東京都港区）と共催し、当社が運営する会員制フィットネス＆コミュニティ施設「PARKERS TOKYO（パーカーズトウキョウ／新宿中央公園内）」において、ランニングとヨガの体験型イベント『Find Your Space』を2026年7月18日（土）に開催いたします。

■開催背景

近年、健康やウェルビーイングへの関心が高まる一方で、継続的な運動習慣や、自分自身と向き合う時間を確保することが難しいと感じる方も見られます。

当社は、「カラダだけでなく、ココロも明るく元気に。」をテーマに、運動を通じて、豊かなライフスタイルを実現できるようサポートしています。

「lululemon」は、ウェアをつくるブランドであるとともに、「よりよく生きること」をコミュニティと共に体現するブランドとして活動しています。

そしてこのたび、両社が大切にしている「身体を動かすこと」「人とのつながり」「成長し続けること」という価値観が一致。参加者に都市部におけるウェルビーイングの実現とコミュニティ形成を行っていただくために、本イベントを開催することとしました。

■イベントコンセプト『Find Your Space』

都心にいながら自然を感じられる環境で心と身体を整え、新しい習慣につながるきっかけをお届けします。

新宿中央公園内でのランニングと、スタジオでのヨガで身体を動かすことで、仲間とのつながり、自分自身との対話、そして新たな一歩を踏み出すための「自分だけのスペース」を参加者に見つけていただけるよう、イベントコンセプトを『Find Your Space』としました。

■開催概要

日程：2026年7月18日(土) 16:00～17:30

場所：「PARKERS TOKYO」

東京都新宿区西新宿2-11-5 新宿中央公園内

■スポーツクラブNAS株式会社について

当社は1972 年に創業し、現在は大和ハウスグループの一員として、スポーツクラブやスイミングス

クール、ホットヨガスタジオを中心に全国展開し、地域の幅広い世代の方にサービスを提供しています。

「カラダだけでなく、ココロも明るく元気に。」をテーマに、地域社会とのつながりを大切にし、子どもからシニアの方まで誰でも楽しめるフィットネスの枠を超えた施設サービス、コミュニティを育む場としての施設運営を目指しています。「続けてもらう、を続けていく」をブランドメッセージに掲げ、健康維持のために楽しく運動を続けていただくことをサポートします。

https://www.nas-club.co.jp/

■lululemon athletica JP G.Kについて

私たちはウェアをつくるブランドであるとともに、「よりよく生きること」をコミュニティと共に体現するブランドです。今回のイベントでは、私たちが大切にしている「動くこと」「人とのつながり」「成長していくこと」を体感していただきたいと考えています。この時間を通じて、自分自身とのつながり、そして人とのつながりを感じていただければ幸いです。

https://www.lululemon.co.jp/ja-jp/home

以 上