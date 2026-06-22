ニセコ東急 グラン・ヒラフ　7 月 4 日よりサマーシーズンが本格オープン

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰明、以下「東急不動産」）と東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山脇 賢一、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）は、両社が運営するオールシーズン型自然リゾート「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」において、今年度の夏季営業を 2026 年 7 月 4 日（土）より開始いたします。

羊蹄山を目の前に望み 360 度のパノラマビューを楽しめるエースゴンドラ、そして昨年の冬に新たに登場したNEST813など、初めての夏を迎える注目の施設もあります。また今年から新たなアクティビティとしてピックルボールやラフティング、リバーサップが追加され、より充実した滞在体験を提供しています。ニセコ東急 グラン・ヒラフは「ここに来れば一日中楽しめる」自然のテーマパークを目指してまいります。

■エースゴンドラが初めての夏季の運行を開始

今夏初めて、エースゴンドラをサマーゴンドラとして運行します。最新鋭のゴンドラは、360 度ガラス張りで窓が広く、静かに移動するのが特徴です。約 10 分間の空中散歩では、景色と共に自然の音も楽しむことができ、特別な体験をご提供します。スノーシーズンとは違う羊蹄山や町並みを見渡すことも魅力の一つです。また、夏季は床がガラス張りになっているゴンドラが台数限定で運行します。

【営業期間】2026 年 7 月 4 日（土）～ 8 月 30 日（日）、9 月土日祝

【営業時間】8：30～16：00（上り最終 15：30)

【料 金】大人 2,000円／小学生 1,200円／未就学児・ペット無料（往復料金）

■標高 813mの絶景ダイニング「NEST813」- 羊蹄山を望む贅沢なひととき

標高 813m、ゴンドラでたどり着く山頂駅舎の 2 階に昨冬絶景ダイニング「NEST813」がオープンしました。店内は大きなガラス窓に囲まれ、雲間に見え隠れする羊蹄山の雄大な姿をパノラマで楽しめます。店内から続くテラス「YOTEI SKY TERRACE」では爽やかな風を感じながら、より近くに迫る山景色を満喫できます。地元の旬を生かした洗練された料理とともに、開放感あふれる空間でゆったりとした贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、ゴンドラ山頂駅の外には「YOTEI SKY FIELD」を新設しました。芝生広場には、ゆったりと寛ぐことができるソファー等を設置し、テラスとはまた違った落ち着きのある居心地で羊蹄山を眺められます。観光やハイキングの合間に、ぜひ「NEST813」や「YOTEI SKY FIELD」でしか味わえない景観と料理をご体験ください。

【営業期間】2026 年7 月 4 日（土)～ 8 月 30 日（日)、9 月土日祝

【営業時間】カフェ 8：30～16：00（15：30L.O.）／ランチ 11：00～14：30

■「ALPEN NODE」が夏の玄関口へ - ピックルボールコート新設で賑わいの拠点に

NEST813メニューイメージYOTEI SKY TERRACE

昨年開業した「ALPEN NODE」が、今年の夏はニセコ東急 グラン・ヒラフでのアクティビティ受付拠点として、訪れる人々の玄関口・中心地になります。「ALPEN NODE」前の山麓広場には新たにピックルボールコートが誕生します。テニスコートの約半分のサイズと、やわらかなプラスチック製ボールを使うこのスポーツは、年齢や経験を問わず気軽に楽しめるのが魅力です。

コートのほかにも、くつろげるベンチや広場スペースを整備し、家族連れや友人同士、個人の滞在者まで誰もが集える場所へと進化させ、ニセコ東急 グラン・ヒラフの新しいにぎわいをつくります。

ピックルボール

【営業期間】2026 年 7 月 4 日（土)～ 8 月 30 日（日)、9 月土日祝

【営業時間】8：30～16：00（最終受付15：00）

ALPEN NODE

【営業期間】2026 年 7 月 4 日（土)～ 11 月 3 日（火・祝)

【営業時間】8：30～16：00

■NAC（ニセコアドベンチャーセンター)と連携し遊びがさらに充実

ピックルボールコート（イメージ）ALPEN NODE

東急不動産と東急リゾーツ＆ステイは、昨年よりニセコエリアでラフティングなどの水上アクティビティを提供しているNAC（ニセコアドベンチャーセンター)と連携を深め、今年のサマーシーズンから夏のアクティビティのフィールドをこれまでの山域から川へと広げる取り組みを開始しました。ラフティングをはじめとする水上アクティビティの導入により、滞在中の遊びの幅が一層広がります。

ガイド付きで安全に楽しめるプログラムを中心に、家族連れやグループ、アクティブな個人まで幅広いニーズに対応するラインアップを予定しており、山と川を組み合わせたデイプランや半日プランなど、多様な楽しみ方をお届けします。ニセコの豊かな自然を川面から間近に感じる体験が、これまでにない滞在価値につながります。

■営業期間中は様々なイベントが開催

アクティビティ一覧サマーゴンドラMTB BIKE PARKロードバイクレンタルバイク(マウンテン、ロード)ピックルボールマウンテンカートニセコラフティングアドベンチャーパークリバーカヤックファミリーラフティングリバーSUPダッキーマウンテンバイクツーリングトレッキングニセコ東急 グラン・ヒラフ 全体マップ

ニセコ東急 グラン・ヒラフは夏営業中に 8 つのイベントの開催を予定しています。夏のアクティビティを特別価格で体験できる「HIRAFU OPENING FESTA」、絶景レストランで行われる「NISEKO JAZZ FESTIVAL」そしてニセコエリアのお酒と食を楽しめる「NISEKO SAKE＆FOOD FES」など、アクティビティのみならずニセコならではの景色や食体験をご用意いたします。

■「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55787/table/1019_1_01275643699904322291e3753b277ea4.jpg?v=202606220251 ]

豊富な雪量とパウダースノーと呼ばれる雪質に恵まれたスキー場でありながら、夏の自然や景色、アクティビティなど北海道を満喫できるオールシーズン型自然リゾートです。夏は水陸両用のアクティビティで遊びの幅を広げます。さらに、山頂の絶景レストラン「NEST813」や地元の味を楽しめる「POWDERHOOD RESTAURANT＆TAPROOM」など、体を動かす以外の愉しみも充実しています。自分流の過ごし方で、北海道の自然を丸ごと味わえる場所です。

【所在地】〒044-0080 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条4丁目5番18号

【交 通】車｜札幌より国道230号線経由で約２時間

新千歳空港より国道276号線経由で約２時間

鉄道｜札幌駅～倶知安駅（小樽経由）、倶知安駅よりタクシー又はバスで約20分

【公式サイト】https://www.grand-hirafu.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/nisekograndhirafu/

■「ニセコ東急リゾート」について

ニセコ東急 グラン・ヒラフを含むニセコ東急リゾートは「人と自然が共生し、共鳴し合う、世界で唯一のオールシーズン型自然リゾートを実現する」ことをビジョンに掲げ、ゲストに「生きがいと響き合う」体験を提供する複合リゾートです。

ニセコの特長である優しく柔らかい、清らかに開かれた自然と一体になりながら、ここにしかない羊蹄山の絶景、山から海の滋味深い食材、体と心を癒す温泉、豊富なアクティビティ、上質で長期滞在にも適した宿泊施設などをお楽しみください。

私たちの目指すビジョンや、現在の取り組みを紹介するWebサイトはこちらから

Luxury of the Earth, Niseko｜https://nisekotokyu.com/(https://nisekotokyu.com/)