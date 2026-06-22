Buffer × DyDo　コラボレーション・コレクションを発売　西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer」とコラボ

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、HUMAN MADE株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO兼COO：松沼 礼）によるクリエイティブディレクター西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer（バッファ）」より、当社の自動販売機や缶コーヒーにフォーカスしたプロダクトが発売されますので、お知らせいたします。

【販売概要】

販売日時：2026年6月27日（土）

販売店舗：「Buffer Store」（午前11時 開店予定）

オンライン：Buffer オフィシャルオンラインストア（6月27日（土）午前11時 販売開始予定）

https://www.buffering.jp/

※ステッカーはBuffer Store限定販売となります。

【販売店舗「Buffer Store」】

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目13-12 神南ハウス1F

営業時間：11時～19時

【Buffer × DyDo コラボレーション・コレクションについて】

・Sanctuary（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）

・KTC（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）

・DyDo JACQUARD LINE SOCKS（WHITE / BLACK）2,200円（税込み）

・Sticker DyDo Can 660円（税込み）※Buffer Store限定販売

（ご参考）

Buffer（バッファ）について

アフタースクールに集まる先輩・後輩のように、受け継がれてきた'80s～'90sのUSカルチャーのヒストリーやコンテクストを、次の世代へと繋いでいく。ブランドを通じてライフスタイルの選択眼を育み、クリエイティビティのインスピレーション・ソースとなること。

'80s～'90s当時のプライスを再現しながら“本物”を届けることで、誰もがカルチャーのドアを開けることができる。

Bufferは、世代と世代、そして次世代とカルチャーを繋ぐバッファ（緩衝材・余白）として、未来のクリエイティビティを支える存在を目指している。

クリエイティブディレクター・西山 徹氏のプロフィールについて

1974年、東京出身。

1993年、シルクスクリーンを主としたブランド

「FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS」を友人らと始めたのち、

1996年、本格的なアパレルブランドとして「WTAPS」をスタート。

2014年、ライフスタイルをコンセプトにブランド「DESCENDANT」をローンチ。

2024年、次の時代へと紡ぐことを編集方針にウェブメディア「Stump」を始動。

2026年、Tシャツレーベル「Buffer」をローンチ。

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊

ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552