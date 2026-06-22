Buffer × DyDo コラボレーション・コレクションを発売 西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer」とコラボ
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、HUMAN MADE株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO兼COO：松沼 礼）によるクリエイティブディレクター西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer（バッファ）」より、当社の自動販売機や缶コーヒーにフォーカスしたプロダクトが発売されますので、お知らせいたします。
【販売概要】
販売日時：2026年6月27日（土）
販売店舗：「Buffer Store」（午前11時 開店予定）
オンライン：Buffer オフィシャルオンラインストア（6月27日（土）午前11時 販売開始予定）
https://www.buffering.jp/
※ステッカーはBuffer Store限定販売となります。
【販売店舗「Buffer Store」】
〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目13-12 神南ハウス1F
営業時間：11時～19時
【Buffer × DyDo コラボレーション・コレクションについて】
・Sanctuary（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）
・KTC（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）
・DyDo JACQUARD LINE SOCKS（WHITE / BLACK）2,200円（税込み）
・Sticker DyDo Can 660円（税込み）※Buffer Store限定販売
（ご参考）
Buffer（バッファ）について
アフタースクールに集まる先輩・後輩のように、受け継がれてきた'80s～'90sのUSカルチャーのヒストリーやコンテクストを、次の世代へと繋いでいく。ブランドを通じてライフスタイルの選択眼を育み、クリエイティビティのインスピレーション・ソースとなること。
'80s～'90s当時のプライスを再現しながら“本物”を届けることで、誰もがカルチャーのドアを開けることができる。
Bufferは、世代と世代、そして次世代とカルチャーを繋ぐバッファ（緩衝材・余白）として、未来のクリエイティビティを支える存在を目指している。
クリエイティブディレクター・西山 徹氏のプロフィールについて
1974年、東京出身。
1993年、シルクスクリーンを主としたブランド
「FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS」を友人らと始めたのち、
1996年、本格的なアパレルブランドとして「WTAPS」をスタート。
2014年、ライフスタイルをコンセプトにブランド「DESCENDANT」をローンチ。
2024年、次の時代へと紡ぐことを編集方針にウェブメディア「Stump」を始動。
2026年、Tシャツレーベル「Buffer」をローンチ。
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552