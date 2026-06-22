Buffer × DyDo　コラボレーション・コレクションを発売　西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer」とコラボ

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ダイドードリンコ株式会社


　ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、HUMAN MADE株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO兼COO：松沼 礼）によるクリエイティブディレクター西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer（バッファ）」より、当社の自動販売機や缶コーヒーにフォーカスしたプロダクトが発売されますので、お知らせいたします。



【販売概要】

販売日時：2026年6月27日（土）


販売店舗：「Buffer Store」（午前11時 開店予定）


オンライン：Buffer オフィシャルオンラインストア（6月27日（土）午前11時 販売開始予定）


　　　　　　https://www.buffering.jp/


※ステッカーはBuffer Store限定販売となります。



【販売店舗「Buffer Store」】

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目13-12 神南ハウス1F


営業時間：11時～19時



【Buffer × DyDo　コラボレーション・コレクションについて】

・Sanctuary（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）






・KTC（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）






・DyDo JACQUARD LINE SOCKS（WHITE / BLACK）2,200円（税込み）






・Sticker DyDo Can　660円（税込み）※Buffer Store限定販売





（ご参考）


Buffer（バッファ）について



アフタースクールに集まる先輩・後輩のように、受け継がれてきた'80s～'90sのUSカルチャーのヒストリーやコンテクストを、次の世代へと繋いでいく。ブランドを通じてライフスタイルの選択眼を育み、クリエイティビティのインスピレーション・ソースとなること。


'80s～'90s当時のプライスを再現しながら“本物”を届けることで、誰もがカルチャーのドアを開けることができる。


Bufferは、世代と世代、そして次世代とカルチャーを繋ぐバッファ（緩衝材・余白）として、未来のクリエイティビティを支える存在を目指している。






クリエイティブディレクター・西山 徹氏のプロフィールについて



1974年、東京出身。
1993年、シルクスクリーンを主としたブランド
「FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS」を友人らと始めたのち、
1996年、本格的なアパレルブランドとして「WTAPS」をスタート。
2014年、ライフスタイルをコンセプトにブランド「DESCENDANT」をローンチ。
2024年、次の時代へと紡ぐことを編集方針にウェブメディア「Stump」を始動。
2026年、Tシャツレーベル「Buffer」をローンチ。







DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に


いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。



＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊


ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552