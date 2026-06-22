オカムラ、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用する2026年度「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定されました。

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」と「ESG経営調査」の評価結果などに基づくESGスコアと、株式価値評価（ファンダメンタルバリュー）を組み合わせて独自に作成されたアクティブ・インデックスです。ESG評価に優れる約300銘柄から構成されており、年金基金などの複数の機関投資家に採用されています。

オカムラグループは、パーパスである「人が活きる社会の実現」に向け、「豊かな発想と確かな品質で、人が活きる環境づくりを通して、社会に貢献する。」をミッションとして、全ての人々が笑顔で活き活きと働き暮らせる社会の実現を目指しています。ステークホルダーの皆さまからの期待や社会の要請に対しグループ一体となって応えていくために、「人が活きる環境の創造」「従業員の働きがいの追求」「地球環境への取り組み」「責任ある企業活動」の4つの観点から経営の重要課題を特定し、各課題に対する中期目標およびKPIを設定して取り組みを推進しています。

□オカムラウェブサイト オカムラグループのサステナビリティ

https://www.okamura.co.jp/corporate/sustainability/