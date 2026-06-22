ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」、酒類専門店「リカーマウンテン」京都・奈良エリアの3店舗に新規導入！

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、酒類専門小売チェーンを展開するリカーマウンテンが運営する京都・奈良エリアの3店舗にソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」の導入を開始いたしました。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

日本酒人気が高まる関西で、言葉を超えたお酒選びを

日本酒は海外からの人気が高まり、日本を訪れてお酒を楽しむ方も増えています。旅の思い出やお土産として、その土地ならではの一本を選ぶ楽しみも広がっており、なかでも京都・奈良をはじめとする関西は、多くの国内外の旅行者が訪れる人気エリアで、日本酒との出会いの場にもなっています。

一方で、多様な言語環境のお客様に対し、「言葉の壁」によってお客様の好みに合わせた一本を十分にご案内できない、せっかく豊富な銘柄が揃っていても味わいの違いや魅力が伝わりきらないまま選ばれてしまうことも少なくありません。セントマティックは、こうした課題に応えるべく、多言語に対応したソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」を提供しています。

KAORIUMが提供する新感覚のお酒選び体験

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。言語表現が難しいお酒の風味をわかりやすい言葉で表現できる他、「解放されたい」「ワクワクしたい」といったなりたい気分や、「個性的」「フルーティ」といった好みの味わいに合わせて、AIが店頭にあるお酒とのマッチ度を解析し、自分に合ったお酒をレコメンドします。

この度、セントマティックは、リカーマウンテン烏丸七条店、近鉄奈良店、RAKZAN三条御前店の3店舗にて「KAORIUM for Sake & Wine」の導入を開始いたしました。今回のKAORIUM設置により、各店舗で販売する日本酒を、KAORIUMがお客様の気分や好みに合わせて提案することが可能になります。お客様は店頭に設置されたデバイスを通じて簡単な質問に答えるだけで、AIがその時の気分や好みに合った一本を提案します。

KAORIUMは、日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語の計5言語に対応しており、多様な言語環境のお客様に、言葉の壁を越えた直感的なお酒選び体験を提供することが可能です。

既存導入店での取り組みを受け、京都・奈良エリアへ展開

先行して「リカーマウンテン四条高倉店」に導入された「KAORIUM for Sake & Wine」の取り組みを受け、烏丸七条店、近鉄奈良店、RAKZAN三条御前店の3店舗でも導入を決定しました。あわせて、四条高倉店についても多言語対応のタブレット版へ置き換えを実施しています。

今回の取り組みについて、リカーマウンテン ブランドマーケティング部 セクションマネージャーの今出 京平氏は「近年、訪日外国人のお客様が増加し、日本酒への関心も高まっています。一方で、日本酒の特徴や味わいを外国語で分かりやすく説明することが難しく、お客様の商品選びをサポートする方法を検討していました。SCENTMATICのソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」を導入することで、外国人のお客様にも日本酒の魅力を分かりやすく案内できるようになり、スタッフの対応負担軽減も期待しています。また、省スペースで設置できるため売場への影響も少なく、日本酒の販売機会拡大と売上向上につなげたいと考えています。」と述べています。

導入された3店舗では、売場の魅力向上や、より豊かな購買体験の実現に向けて展開していきます。

セントマティックは今後も、「KAORIUM for Sake & Wine」を通じて、新しいお酒選びの文化を広げていきます。

「KAORIUM for Sake & Wine」導入店舗

■リカーマウンテン烏丸七条店

住所：〒600-8218 京都府京都市下京区西境町162-2 日々是好日 1F

営業時間：11:00～22:00（年中無休）

公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/kyoto/kyoto-shi-shimogyo-ku/30570.html

■リカーマウンテン近鉄奈良店

住所：〒630-8226 奈良県奈良市小西町30-3 1階・2階

営業時間：10:00～22:00（年中無休）

公式サイト：https://likaman.co.jp/special/kintetsu-nara/

■リカーマウンテンRAKZAN三条御前店

住所：〒604-8422 京都府京都市中京区西ノ京東月光町1-8

営業時間：10:00～22:00（年中無休）

公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/kyoto/kyoto-shi-nakagyo-ku/2611.html

ソムリエAI「KAORIUM for Sake ＆ Wine」とは

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。どれを選べばいいかわからない、味わいの違いがわかりにくいといった課題を解消し、初心者から愛好者までが日本酒・ワインの魅力をより豊かに楽しめる体験を提供します。

人の感性と膨大な言語データを取り入れたAIによって、お酒の風味データと好みのマッチングを実現。さらに、風味の違いを言葉でわかりやすくビジュアライズし、より深く味わいを楽しめる新しい飲食体験を提供します。

小売店向けタッチサイネージ（日本酒）

https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/sake-retail

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性に働きかけ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。KAORIUMは世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しました。また、東京大学大学院と「言葉による香りの感じ方への影響」について共同研究も行っております（※1）。

（※1）https://scentmatic.co.jp/news/20251119

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp(https://scentmatic.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202606221400)