【イベント開催報告】ないけんぼーいず設立4周年記念！約50名の成約者様を「参加費0円」でご招待。”ご縁”に感謝を伝える「ないけん祭り！」を開催いたしました

株式会社ないけんぼーいず

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府を中心に不動産の売買・賃貸仲介を行う、株式会社ないけんぼーいず（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島翔）は、設立4周年を記念し、これまで弊社を通じて物件をご成約いただいたお客様をお招きした感謝パーティーを、2026年6月13日（土）に開催いたしました。

当日は総勢49名の成約者様にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。

■イベント開催の背景 ～「ご縁」に感謝を込めて～

「ないけんぼーいず」は、皆様に支えられながら2026年6月に設立4周年を迎えることができました。

これまで物件のご案内やご契約を通じて生まれた数多くの大切な「ご縁」に改めて感謝を伝えたい、そして成約者の皆様に特別な時間を過ごしていただきたいという想いから、今回は「縁日」をテーマにしたアットホームなパーティーを企画いたしました。

■当日の様子 ～スタッフ手作りの「屋台」と「ゲーム」で大盛り上がり～

イベント会場は、一歩足を踏み入れるとまるでお祭りに来たかのような「縁日空間」を演出。

スタッフ自らが考案・準備したこだわりの屋台が並びました。

◇こだわりの屋台メシ＆ドリンク

お祭りの定番である焼きそばやたこ焼き、フランクフルトなどの「屋台メシ」に加え、スタッフの得意料理である麻婆豆腐も提供しました。

スタッフが直接おもてなしをしながら、当時の物件探しの思い出話に花を咲かせました。

◇大人も夢中になる縁日ゲーム

パターゴルフや輪投げ・けん玉など、童心に帰って楽しめるゲームブースを設置。

成約者様同士がハイタッチを交わすなど、会場の一体感が生まれるきっかけとなりました。

■ 全員参加の「クイズ大会」や豪華景品も！

パーティーの後半には、参加者全員が挑戦する「平成クイズ大会」を実施し、参加者同士の仲を深める機会を提供したり、屋台のゲームなどで獲得したポイントをランキング形式にし、上位の10数名へ豪華景品が贈呈され、この日一番の歓声が上がりました。

■ 参加者アンケートでは「満足」以上の回答が100%を記録！

パーティーの後半には、参加者全員が挑戦する「平成クイズ大会」を実施。初対面の本成約者様同士が自然と協力し合い、一気に仲を深めるきっかけとなりました。

さらに、前半の屋台ゲームで獲得したポイントの「合計ランキング発表」も行われ、上位10数名の皆様へ豪華景品を贈呈。会場はこの日一番の歓声と熱気に包まれました。

【参加者様からの声（一部抜粋）】

「色々と企画や景品を準備してくださり、参加費も無料にしていただくなど、契約者を大切にする、ご縁を大切にする会社だと感じることができました。また来年も参加したいと思います。」

「楽しかったです。色々と学ぶこともあり、この不動産屋を選んで良かったなーと思いました。」

「本日は素晴らしい機会をありがとうございました。同じテーブルの夫婦とも仲良くなれて、新しい縁を作ることができました。家を購入することを、ただの消費活動ではなく、生活のクオリティを上げる、人との出会いに繋げるないけんぼーいずさまの姿勢に惹かれました。」

■代表 中島翔 コメント

「これまで素晴らしいお客様との『ご縁』に恵まれ、無事に4周年を迎えることができました。今回のパーティーは、私たちが直接感謝をお伝えする場であると同時に、お客様同士がつながる素敵な空間にもなりました。約50名ものお客様と最高の笑顔を共有できたことは、スタッフ一同にとって大きな糧となります。5年目も、おうちを通じてより多くの方に『勇気ときっかけ』を届けられるよう、全力で並走してまいります。」

【会社概要】

社名：株式会社ないけんぼーいず

代表：代表取締役 中島 翔

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂１-２０-３ COERU SHIBUYA 8階

URL：https://naikenboys.co.jp/

設立年：2022年6月1日

資本金：100万円

事業内容：インターネットを利用した各種情報提供サービス事業

不動産の取得、売買、賃貸、管理及び仲介事業・宅地建物取引事業