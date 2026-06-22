AIストーム、社長直轄「M&A推進室」を新設

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、2026年6月22日付で、代表取締役社長 今井俊夫が直接管掌する組織として「M&A推進室」を社内に新設したことをお知らせいたします。

戦略から実行までを社内で一気通貫に推進する体制のもと、AI・IT領域における非連続な事業拡大を加速させてまいります。

◆ 設置の背景

当社は2026年6月16日付で株式会社Maaapと業務提携契約を締結いたしました。同社は、M&A仲介・FA事業、M&Aマッチングプラットフォーム運営およびそのOEM提供を手掛ける、M&A支援機関登録制度の登録支援機関です。同社の実務知見とAIストームのAI・DX推進力を掛け合わせ、AI・IT領域におけるM&A推進体制の構築を進めてまいりました。

「M&A推進室」は、本業務提携が掲げる目的のうち、自社M&Aの推進（M&A戦略の策定から実行、PMI・買収後のバリューアップまで）を担います。

当社のM&A戦略を社内で一気通貫に実行する司令塔として機能してまいります。

AI市場は、技術の進化とともに事業の選択と集中・再編が一気に進む局面に入っており、攻めの意思決定と、経営の健全性を担保するガバナンスの両立が不可欠です。

両者を組織構造そのもので体現するため、代表取締役が直接管掌する常設組織として設置するに至りました。

◆ 直接管掌体制の3つの効果

代表取締役が「M&A推進室」を直接管掌することで、以下の3つの効果を実現します。

◆ 今後の展望

- 意思決定のスピードアップこれにより、変化の激しいM&A市場で機を逃さず判断し、案件を着実に前進させます。- ガバナンス・リスク管理の強化内部監査部門と同じく代表取締役を直接管掌とすることで、成長と健全性の両立を経営の最上位に紐づく構造として体現します。- 重要方針の徹底経営の意思と覚悟を、フィルターを介さずに現場の実行へ直結させます。

機を逃さない判断、健全性を担保する責任体制、そして現場まで届く経営の意思--これら3つを組み合わせることで、「M&A推進室」は単なる組織新設にとどまらず、M&A戦略を経営の最高責任のもとで実行する常設機能となります。

同推進室を起点に、AI・IT領域の事業再編を能動的に推進し、一つひとつのM&Aを着実に積み重ねることで、当社の事業ポートフォリオを非連続に拡大してまいります。

2025年4月に発表した中期経営計画では、財務戦略にM&A・資本提携を掲げております。本業務提携と「M&A推進室」の新設は、その計画を実行段階へと進める転換点となります。

経営の意思と覚悟を組織の実行力に変え、時価総額500億円の達成を必ず成し遂げてまいります。

◆ 株式会社Maaapについて

会社名：株式会社Maaap

代表者：代表取締役 薛 仁興

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目16番12号

事業内容：M&A仲介・FA事業、M&Aマッチングプラットフォーム運営、M&AマッチングプラットフォームOEM 等

URL：https://maaap.info/

◆ 会社概要

会社名:AIストーム株式会社(旧株式会社ジェクシード)

代表取締役:今井 俊夫

所在地:東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容:AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP:https://www.ai-storm.co.jp

M&Aマッチングプラットフォーム：AIストームM&A https://ai-storm-ma.com/

-----

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail:press@ai-storm.co.jp



「M＆A推進室」へのお問い合わせ

M＆A案件や資本・業務提携等について、「お問い合わせ」フォームにて遠慮なくご連絡下さい。

担当者よりご連絡させて頂きます。

https://ai-storm-ma.com/support/contact-us

-----