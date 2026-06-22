【観光だけでは終わらない、京都に浸る旅を】「コンフォートホテルERA京都堀川五条」へ6月22日（月）リブランド　滞在中も京都の文化や食を楽しみ、翌朝も自分らしくアクティブに

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Collection」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、2026年6月22日（月）、「コンフォートホテル京都堀川五条」を「コンフォートホテルERA京都堀川五条」としてリブランドしました。

「コンフォートホテルERA」は、“自分らしく、アクティブに。” をコンセプトに、旅先で地域の魅力に触れながらココロと身体にエネルギーをチャージし、翌日をより自分らしく、120%楽しむための旅の拠点としてご利用いただけるホテルブランドです。

「コンフォートホテルERA京都堀川五条」は、京都ならではの文化や食、街の魅力を感じながら過ごせる体験を通じて、旅の満足度を高めるだけでなく、滞在そのものも旅の思い出となるような新たな宿泊体験を提供します。

京都の文化や食、街の魅力との出会いを通じて、ココロと身体にエネルギーをチャージするホテル体験を提供

「コンフォートホテルERA京都堀川五条」客室 ※イメージ

近年の旅行者は、単に観光名所を巡るだけでなく、その土地ならではの文化や食、街の魅力に触れながら、自分らしい時間を過ごせる旅を求めています。

旅先でしか味わえない体験やそれぞれの地域とのつながりを重視する傾向が高まるなか、ホテルにおいても「泊まる場所」から「旅を豊かにする場所」へと変化しています。

日本を代表する観光都市である京都には、清水寺や八坂庚申堂、嵐山、二条城など国内外から多くの旅行者が訪れる観光地が点在しています。

その一方で、路地裏の風景や町家が残る街並み、四季折々の食文化、受け継がれてきた伝統工芸など、街を歩く中で出会う日常の風景にも京都ならではの魅力が息づいています。

「コンフォートホテルERA京都堀川五条」は、旅の時間をより豊かで実りあるものへと導きます。観光地を巡った後も、ホテル内で地域とのつながりや新たな発見、そして心地よいくつろぎの時間をお楽しみいただけるよう、旅の楽しみが続く充実したサービスを提供します。滞在を通じて、お客様一人ひとりの旅がより深く心に残るものとなることを目指しています。

ホテル内でも京都をより深く味わえるコンフォートホテルERAならではの滞在体験

「コンフォートホテルERA京都堀川五条」では、観光地を巡るだけではなく、ホテルで過ごす時間も京都の魅力を感じられる滞在体験を提供します。

館内にある「Comfort Library Cafe（ライブラリーカフェ）」は、京都の文化や歴史、伝統工芸、食などをテーマに選書された書籍を300冊取り揃えた宿泊者無料のオープンスペースです。

「Comfort Library Cafe（ライブラリーカフェ）」 ※イメージ

京都の郷土玩具である伏見人形や竹細工などを取り入れ、京都らしい落ち着きや温もりを感じられる空間で、旅の計画を立てたり、観光後の余韻に浸ったりと、それぞれのスタイルでゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、時間帯別サービスでは、地域の魅力を味覚でも楽しめるよう、京都らしさを感じられるスイーツやドリンク、お酒などをご用意。

旅の合間のひと息や、旅の一日の締めくくりとなるひとときに、地域ならではの味わいとの出会いをお楽しみいただけます。

「Comfort Library Cafe（ライブラリーカフェ）」 ※イメージ

また、朝食では、“Cheerful Morning カラダの内側から元気になれる、朝食ビュッフェ””をコンセプトに、地産地消食材を活用したメニューや京都ならではのご当地メニューを提供します。

京都らしさを感じられる「西京味噌の白玉みそ汁」や「京都産小麦のパン」など、地域の食文化に触れながら、一日の始まりに必要なエネルギーをしっかりと補給できる朝食体験をお届けします。

カラフルなフルーツや彩り豊かな野菜を自由に組み合わせ、自分好みのサラダやパンケーキを楽しめるメニューもご用意します。旅のスタイルに合わせて朝食を楽しむことができます。

京都の文化や食、人々の暮らしに触れながら過ごす時間は、旅の満足度を高めるだけでなく、ココロと身体を満たし、翌日の観光やアクティビティをより前向きに楽しむための活力にもつながります。

カラダの内側から元気になれる朝食ビュッフェ ※イメージ

客室は複数人でもゆったりと過ごせる空間で、上質なシャワーヘッドや髪にやさしいドライヤーをはじめ、美容やボディメンテナンスに役立つ貸出備品を用意し、観光やアクティビティを楽しんだ後も、自分らしく快適に過ごせる滞在環境を提供します。

今後について

「ツインスタンダード」客室 ※イメージ

今後もコンフォートホテルERAでは、地域が持つ魅力を最大限に活かしながら、ホテルで過ごすひとときも新たな発見や地域とのつながりを感じられる、心地よいくつろぎの時間を提供してまいります。

また、ホテル内でも旅の楽しみが続く滞在体験を通じて、お客様一人ひとりの旅がより印象深く、満足度の高いものとなるホテルを目指してまいります。

「コンフォートホテルERA京都堀川五条」 ※イメージ

ホテル名称 ： コンフォートホテルERA京都堀川五条

所在地 ： 〒600-8338 京都府京都市下京区堀川通五条下る泉水町134-32

TEL ： 075-361-7411 / FAX ： 075-361-7412

建物概要 ： 地上10階、全153室、全室禁煙

アクセス： 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅4番出口より徒歩約8分

URL ： https://www.choice-hotels.jp/era/kyotohorikawagojo/

※写真はすべてイメージです。

※メニューは予告なく変更になる場合があります。

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Collectionを展開