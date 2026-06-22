【FC大阪】小川嵩翔選手 沖縄SVより完全移籍加入のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、JFL 沖縄SVより小川嵩翔選手が完全移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。

【小川嵩翔選手 プロフィール】

名前：

小川 嵩翔（OGAWA Shuto）

ポジション：

MF

生年月日：

2002/06/10（24歳）

出身地：

埼玉県

身長/体重：

167cm/70kg

経歴：

2015-2017 坂戸ディプロマッツ

2018-2020 ヴァンフォーレ甲府U-18

2021-2024 中央大学

2025- 沖縄SV

今季成績：

JFLCUP 8試合2得点

通算成績：

JFL 26試合5得点、JFLCUP 8試合2得点、天皇杯 0試合0得点

コメント：

沖縄SVから加入しました小川嵩翔です。

Jリーグの舞台をFC大阪という素晴らしいクラブでプレーできること、大変嬉しく思います。

一日でも早くチームに馴染み、ファン・サポーターの皆さんに認めてもらえるよう結果にこだわり、クラブの目標達成のため全身全霊で戦います！

FC大阪に関わる全ての皆さんよろしくお願いします！

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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。