WHILL社、GREEN×EXPO 2027で「会場内パーソナルモビリティ」提供事業者に採択

WHILL Inc

WHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は、2027年に横浜で開催される2027年国際園芸博覧会（以下「GREEN×EXPO 2027」）において「会場内パーソナルモビリティ」の提供事業者に採択されたことを発表いたします。免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）を広い会場内で貸し出すことで、年齢や障害の有無、国籍を問わず、あらゆる人が安心・快適に散策や周遊を満喫できるアクセシビリティ環境を構築し、回遊性と体験価値の向上を目指します。

ウィルは、時速6km以下で走行する「歩行者」扱い（注1）の近距離モビリティで、電動車椅子規格に準じた安心・安全な設計や直感的な操作性、走破性、高いデザイン性などが特徴です。日常利用のほか、WHILL社では機体管理システムと保険・メンテナンスサービスを含めてウィルを一時利用できる法人向けの移動サービス「WHILLモビリティサービス」を展開しています。こうした安心・安全な運用体制と、滞在時間の延伸や回遊性の向上、多世代の来場促進、お客様の満足度向上といった評価を背景に、導入施設は全国に拡大し、現在約150ヵ所（2026年6月時点）にのぼります。

WHILL社は、GREEN×EXPO 2027における会場内パーソナルモビリティ提供事業者としても、WHILLモビリティサービスで培った実績やノウハウを活かし、すべての方にスムーズで快適な移動体験を提供いたします。国内外から幅広い世代の来場が多く見込まれる中でも、誰もが広い会場を無理なく安心して周遊し、展示や自然環境を自分のペースで満喫できる、アクセシブルな滞在のひとときを創出いたします。同時に、さまざまなステークホルダーとの共創を通じ、未来の都市における新しい移動スタイルの浸透と、インクルーシブな社会づくりに貢献してまいります。

各地で活用されるWHILLモビリティサービス：神社仏閣各地で活用されるWHILLモビリティサービス：城下町エリア◼️アクセシビリティ環境整備を巡る社会背景

日本の高齢者人口（65歳以上）は3,600万人を超え、高齢化がますます加速する中、シニア世代含め誰もが快適に外出や移動を楽しめ、過ごし続けられる社会の実現が一層求められています。また、2024年4月施行の法改正（注2）を背景に、さまざまな社会的バリアの解消に向け、その一環として全国各地の観光地やホテル、商業・文化、大型公園、コンベンションセンターなどでアクセシブルな環境整備の機運が高まっています。 WHILL社の調査（注3）では、足腰に不安を抱えるシニア世代の2人に1人が、自身の体力への不安や同行者に迷惑をかけてしまわないかとの遠慮から外出を諦めるほか、疲れや体力が心配で誘うのをためらってしまう家族も多くいるという実態が明らかになっています。

◼️GREEN×EXPO 2027 会場内パーソナルモビリティ 出店概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/303_1_b9f396c371255fa2f819c1a347a6b35f.jpg?v=202606220251 ]

GREEN×EXPO 2027公式HP：https://expo2027yokohama.or.jp/

本件に関するGREEN×EXPO 2027発出のプレスリリース：https://expo2027yokohama.or.jp/news/category/pressrelease/

※詳細は然るべきタイミングで随時公表してまいります。

注1：電動車椅子の規格は、道路交通法施行規則第一章 第一条 第一条の四で定められています。

注2：2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者に「合理的配慮」が義務付けられた。

注3：身体的な衰えを感じている、感じ始めている全国65歳以上の男女 300ss WHILL社アンケート調査 2023年8月実施

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

・全国のWHILLモビリティサービス導入施設：https://whill.inc/jp/mobility-service/industry

・数字で見るWHILLモビリティサービス：https://whill.inc/jp/news/151547

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/