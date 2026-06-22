理事の再任及び事務総長・事務次長の選定について
公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会
GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区）は、2026年６月22日に第16回社員総会を開催し、以下の８名を理事として再任しました。また、同日に開催した第39回理事会において事務総長及び事務次長を選定しました。
＜役職順・氏名 五十音順。敬称略＞
事務総長・代表理事
河村 正人 （再任） 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 事務総長
理事
草野 満代 （再任） フリーアナウンサー
田代 桂子 （再任） 公益社団法人 経済同友会 副代表幹事
株式会社大和証券グループ本社 顧問
田中 里沙 （再任） 学校法人 先端教育機構 事業構想大学院大学 学長
望月 澄枝 （再任） 横浜商工会議所 女性会 会長
事務次長・業務執行理事
栗本 尚幸 （再任） 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 事務次長
佐藤 速水 （再任） 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 事務次長
八山 幸司 （再任） 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 事務次長