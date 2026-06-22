宇宙ビジネス共創プラットフォーム「クロスユー」に参画

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 新）は、2026年6月20日付で、宇宙ビジネス共創プラットフォーム「一般社団法人クロスユー」（東京都中央区、代表理事：中須賀真一）に特別会員Aとして参画しました。これにより宇宙産業の企業・研究機関との連携を深め、機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」を通じて開発スピードの向上を支援してまいります。

■ 背景と参画の目的

宇宙産業は、日本政府の支援強化や民間企業の参入拡大を背景に、成長が期待される分野として注目を集めています。宇宙開発では試作と検証を短いサイクルで繰り返しながら技術を高めることが求められ、そのスピードが競争力を左右します。一方で、部品調達プロセスにおける図面作成や見積取得に要する工数、特殊な表面処理に対応できる企業の少なさ、納期の不確実性といった複合的な課題が、開発スピードの加速を妨げる要因となっています。

ミスミは、meviyを通じてこうした宇宙産業の部品調達の課題解決に取り組んでまいりました。2026年4月には航空宇宙業界向けの表面処理を開始したほか、同年5月には宇宙産業向け特設ページの公開や国際宇宙ビジネス展「SPEXA」への出展を行うなど、サービスの拡充と発信の両面から取り組みを進めてきました。このたび、産学官の枠を超えた宇宙プレイヤーが集う共創プラットフォーム「クロスユー」に参画することで、宇宙産業に携わる企業・研究機関との連携を深め、開発現場が抱える調達課題の解決に向けた取り組みを加速させてまいります。

■ 一般社団法人クロスユーについて

一般社団法人クロスユーは、2022年9月に設立された宇宙ビジネスの共創プラットフォームです。宇宙ビジネスの中心地・日本橋を舞台に、大企業やアカデミア、スタートアップ企業、自治体など産学官の枠を超えた国内外の幅広い宇宙プレイヤーが集うイベントやプログラムを開催しています。また、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）をはじめとする宇宙産業の有志からの助言を得ながら、日本の中長期的な宇宙産業の持続的な成長および、宇宙産業のイノベーション創出を目指しています。

■ meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もりを行い、独自のデジタル製造システムを駆使することで最短1日での出荷を実現するサービスです。これまで機械部品の調達時に発生していた作業時間を9割以上削減し、お客さまの部品調達業務における非効率を解消します。4年連続で国内シェアNo.1※を獲得していることに加え、第9回ものづくり日本大賞で「内閣総理大臣賞」を受賞するなど、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。

※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

meviy Webサイト ：https://meviy.misumi-ec.com/

お客さまの声 ：https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル33.9万社（2026年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。