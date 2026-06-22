【東京メトロ×街ハック！】没入型体験ゲーム『メトロタイムゲート　守護者の記録官（アーキビスト）』開催！物語の舞台は地下鉄博物館！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、株式会社休日ハック（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 和貴、以下「休日ハック」）と共同で、没入型体験ゲーム『メトロタイムゲート』のスピンオフ作品となる「守護者の記録官（アーキビスト）」編を、2026年6月26日（金）から地下鉄博物館（東京都江戸川区）にて開催いたします。

『メトロタイムゲート』は、参加者自身が主人公となり、東京の街を巡りながら物語を進めていく没入型体験ゲームで、これまでに「キャラクターの魅力が高い」「物語への没入感がある」など多くの反響をいただき、現在開催中のルビーエクスプレス編も含めて累計4万人以上の方にご参加をいただいています。

本作「守護者の記録官（アーキビスト）」編は、その世界観を引き継ぎながら、舞台を地下鉄博物館の館内に凝縮したスピンオフ作品です。広い街を巡るのではなく、博物館に展示された車両・資料・アーカイブそのものが物語の鍵となり、限られた空間の中で謎を解き明かしていく体験です。館内での開催のため、暑い夏や天候の悪い日でも快適にお楽しみいただけることも本作ならではの魅力です。

完全新作のスピンオフストーリーとして展開するため、今まで『メトロタイムゲート』に参加されていない方でも、本作単体からお楽しみいただけます。また、現在開催中のルビーエクスプレスを体験された方には、特別なおまけ謎解きもお楽しみいただける内容となっております。

本作には、メトロタイムゲートのキャラクターたちのみではなく、新キャラクターの「葛西 知佳（かさいちか）」と「チカいじゅう」も登場いたします。地下鉄博物館を舞台にした本作ならではの新たな仲間たちとの出会いも、ぜひストーリーとともにお楽しみください。さらに、本企画限定のオリジナルトートバッグも特典としてご用意しております。

没入型体験ゲーム『メトロタイムゲート 守護者の記録官（アーキビスト）』について

１ 『メトロタイムゲート』とは

『メトロタイムゲート』は、東京メトロと休日ハックが共同開発した、参加者自身が主人公となって物語を進めていく没入型体験ゲームシリーズで、プレイヤー自身が物語の中心となる没入体験が特徴です。オリジナルキャラクターは、漫画家・渡邉健一氏による描き下ろしです。

本作は完全新作のスピンオフ作品として展開し、これまで本シリーズに参加されていない方でもお楽しみいただけます。



■企画詳細ページ：https://metrotimegate.com/chikahaku

ストーリーとあらすじ

＜本作品の新キャラクター＞

■葛西 知佳（かさい ちか）

「守護者の記録官（アーキビスト）」になることを夢見る。地下鉄の歴史や記録に深い関心を寄せ、その夢を叶えるために認定試験へと挑む。勉強熱心で確かな実力を持つ一方、自分の力を信じきれず、いつもどこか不安そうな表情を見せることも。何事にも明るく真っ直ぐに向き合う【丸ノ内線】下地 真瑠（しもち まる）の姿に憧れを抱いており、「自分もあんなふうになれたら」という思いを胸に、一歩を踏み出そうとしている。

■謎の怪獣 チカいじゅう

謎の怪獣。「アーキビストになれば、たくさんの報酬がもらえるらしい」--そんな噂を聞きつけ、欲望のままに認定試験へと挑んだ。しかし、肝心の知識はまるで足りておらず、試験の途中であえなく挫折。ここで素直に引き下がればよいものを、何を思ったかとんでもない行動に出る……。知佳とあなたの前に立ちはだかる、厄介な存在。

＜主要キャラクター＞

本作では守護者の記録官（アーキビスト）認定試験の出題者として謎やミッションを出題する。

【丸ノ内線】下地 真瑠（しもち まる）

【銀座線】 下地 銀三郎（しもち ぎんざぶろう）

【副都心線】都 副（みやこ ふく）

【日比谷線】日比谷 堅護（ひびや けんご）

【半蔵門線】地門 半蔵（じもん はんぞう）

【有楽町線】有北 楽々（ありきた らら）

【南北線】 有北 みなみ（ありきた みなみ）

【千代田線】湯島 千代（ゆしま ちよ）

【東西線】 東 そら（あずま そら）

メトロタイムゲート 公式X（旧：twitter） https://x.com/metro_timegate(https://x.com/metro_timegate)

２ 開催場所、開催期間、体験可能時間

開催場所：地下鉄博物館（東京都江戸川区東葛西六丁目３番１号）

開催期間：２０２６年６月２６日（金）～ ※終了時期未定

体験可能時間：１０:００～１７:００（※入館は１６:３０まで）

※地下鉄博物館の開館時間に準じます。

※所要時間は９０分～１８０分となりますので、余裕をもってご入館いただくことをおすすめいたします。

※閉館時間までに体験が終了しない場合は、日を改めてご参加ください。

３ 発売開始日

２０２６年６月２２日（月）～

※在庫状況により、早期完売となる場合がございます。

※最新状況は、メトロタイムゲート 守護者の記録官（アーキビスト）特設サイト

（ https://metrotimegate.com/chikahaku ）にてご確認ください。

４ 体験キットの詳細

■守護者の記録官（アーキビスト）編

金額：２,２００円（税込） 所要時間：９０～１８０分

※本作をお楽しみいただくには地下鉄博物館への入館券（大人２２０円（税込）、こども１００円（税込） ※満4歳以上中学生まで）の購入が必須です。

※現在開催中のルビーエクスプレス（２０２６年９月３０日（水）まで）の本編を体験したお客様限定で楽しめるおまけ謎も付属しております。本編アイテムの乗車券を使用しますので、体験当日にお持ち下さい。

※地下鉄博物館までの交通費は別途必要です。

５ 参加方法および体験キットの購入方法

事前に電子チケットを専用サイトから購入いただき、地下鉄博物館内のミュージアムショップで引き換える必要がございます。

※一日の引換数には制限がございます。予めご了承下さい。

※ご購入後のキャンセルは原則としてお受けできません。※やむを得ない事情によりキャンセルが発生する場合は、所定の手数料が発生いたします。

１ メトロタイムゲート 守護者の記録官（アーキビスト）サイト（ https://metrotimegate.com/chikahaku ）から該当商品の街ハック！チケットサイトへアクセス。

２ 引換日・引換箇所・数量を選択し、指定の方法で決済。

３ 決済完了後に発行された電子チケットを、指定日時に引換箇所で提示し、体験キットを受け取る。

6 お問い合わせ先

お問合せフォーム：https://forms.gle/ewGpegvxSw9SrgCz7

7 注意事項

・一般のお客様のご迷惑になるような場所での謎解きはご遠慮ください。

・駅係員や乗務員、定期券うりば社員、地下鉄博物館のスタッフは、謎のヒントや答えを持っておりません。

・携帯電話はマナーを守ってご使用ください。

・解答入力にはLINEアプリが入ったスマートフォンやタブレット等、インターネットに接続できる端末が必要です。充電切れにはご注意ください。

・本プログラムは、実施期間中すべて同じ内容で実施いたします。これからプログラムをお楽しみいただくお客様のために、謎の問題、解答、配布物をブログやＳＮＳなど、インターネットで公開することや、譲渡・転売することは固くお断りいたします。

８ 主催

東京地下鉄株式会社

株式会社休日ハック